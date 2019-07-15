В Украине могут подешеветь отопление и горячая вода: что известно

В Украине постановление Кабинета министров об установке предельных значений тарифов на отопление и поставки горячей воды для населения вступило в силу.

Документом предусматривается, что ограничения будут действовать в период отопительного сезона 2019-2020 годов, сообщает "Сегодня".

Согласно постановлению, для жителей городов областного значения и Киева тариф на поставку тепловой энергии для домов, оснащенных приборами учета, должен составлять не более 1400 грн за 1 Гкал (с НДС), а для домов без счетчиков тепла – 35,21 грн за 1 кв. м (с НДС).

Тариф на поставку горячей воды при наличии работающих полотенцесушителей составит 83,66 грн/1 куб. м, а при отсутствии полотенцесушителей – 75,74 грн/1 куб. м (все – с учетом НДС).

Тарифы, устанавливаемые местными компаниями-поставщиками, могут быть ниже приведенных показателей, но не могут их превышать.

Если же тарифы выше – местным администрациям и советам поручено принять меры для их понижения до 1 сентября.

По словам экспертов, после выхода данного постановления суммы в платежках потребителей должны уменьшиться, поскольку в большинстве регионов тарифы существенно превышают установленный правительством "потолок".

В частности, сейчас в Киеве тариф на отопление составляет 1654,41 грн за 1 Гкал. Если он будет снижен до граничных 1400 грн, то экономия составит 15%.

Постановление об установке предельных значений тарифов на отопление и поставки горячей воды вступило в силу "Сегодня"

Постановление об установке предельных значений тарифов на отопление и поставки горячей воды вступило в силу "Сегодня"

Напомним, что с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство уже достигли соглашения о снижении стоимости газа в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

14 июня НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газадля населения – она составит 5553,89 гривни за тысячу кубометров. Соответствующий тариф указывается без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки.

Таким образом, цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%. Это на 436,11 гривни меньше по сравнению с маем.

В итоге стоимость отопления и горячей воды может в среднем по стране снизиться на 15-20%.

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