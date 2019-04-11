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В Украине будет дорожать доллар: появился прогноз МВФ на пару лет

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Международный валютный фонд прогнозирует, что в Украине вплоть до 2024 года гривня будет дешеветь к доллару.

Такая информация содержится в апрельском обзоре МВФ. По прогнозам Фонда, в 2019 году курс гривни упадет до 28,66 грн/$, в 2020-м — до 29,92 грн/$.

В Фонде предполагают, что в 2021 году украинцам за один доллар придется отдать 30,5 грн, в 2022-м — 31,01 грн, а в 2023-м — 31,47 грн. В 2024 году гривня ослабнет к доллару до 31,94 грн, говорится в документе.

В Украине будет дорожать доллар: появился прогноз МВФ на пару лет
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В Украине будет дорожать доллар: появился прогноз МВФ на пару лет

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в четверг, 11 апреля, поднялся на 8 копеек и был установлен на уровне 27,00 грн/$ в продаже в банках.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валютгривнядоллар
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