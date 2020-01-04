В Украине раскрыли мошенническую схему финансовых аукционов: кто пострадал

В Украине киберполиция разоблачила мошенническую схему финансовых аукционов с ежемесячным оборотом 100 тыс. долларов США.

Как сообщается на сайте ведомства, мошенники создали ряд фиктивных веб-ресурсов для махинаций на финансовых рынках. Обещая высокую прибыль, они побудили граждан вкладывать деньги в сомнительные финансовые операции без возможности возврата средств.

Киберполиции установила, что злоумышленники разместили несколько своих call-центров в Киеве. Под видом проведения торгов на мировых финансовых рынках они привлекали граждан вкладывать деньги, обещая при этом высокую прибыль или гарантированный возврат вкладов. Зато создавали имитацию торгов, присваивая деньги себе.

Когда клиент пытался вывести деньги, ему предлагали продолжить участие в торгах. Если он отказывался, злоумышленники проводили ряд операций, которые приводили к полной потере клиентом денег. Все вложенные деньги зачислялись на оффшорные счета злоумышленников. Доход от такой деятельности достигал более 100 тыс. ежемесячно.

Мошенники работали на территории Украины и стран Европейского союза. Сейчас киберполиция устанавливает всех пострадавших.

Киберполиция разоблачила мошенников npu.gov.ua

Правоохранители провели обыски по месту расположения офисных помещений мошенников. По их результатам были изъяты системные блоки, серверы и мобильные телефоны.

Киберполиция разоблачила мошенников npu.gov.ua

Во время предварительного осмотра этой техники работники киберполиции установили, что злоумышленники также продавали запрещенные медицинские препараты. Их продажа осуществлялась в Украине и за рубежом через интернет.

Действия ловкачей квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения и конфискация имущества.

Киберполиция разоблачила мошенников npu.gov.ua

Киберполиция предупреждает: инвестируя в подобные финансовые проекты, не существует никаких гарантий выплат или возврата вложенных средств. Зато существует большая вероятность того, что вы можете стать жертвой очередной мошеннической схемы.

Киберполиция разоблачила мошенников npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, впреддверии новогодних праздников вновь активизировались мошенники, которые выманивают у украинцев миллионы гривен. В основном работают через SMS-сообщения и мошенничают с банковскими картами. За декабрь злоумышленники провернули несколько как новых, так и уже давно проверенных схем.

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