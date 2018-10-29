В центре Киева незаконно построят 115-метровую высотку

В Киеве, недалеко от Дворца "Украина", собираются построить 33-этажный жилой дом на участке площадью 0,34 га по ул. Антоновича, 136-138.

Как сообщают "Наші гроші", согласно с официальными документами, обнародованными на сайте Департамента градостроительства КГГА и Минрегиона, строить высотку планируют две фирмы - ООО "ПИРИТ" и ООО "Виолия".

Отмечается, что высота здания составит ориентировочно 115 метров, несмотря на тот факт, что в Центральной планировочной зоне Киева запрещено строительство выше 27 м от поверхности земли.

Также Департамент градостроительства КГГА отправил фирмам заключение, в котором указал, что окончательная высота здания должна быть установлена ​​на основе выводов историко-градостроительного обоснования (ИМО) Министерства культуры.

Позже в ИМО признали: согласно Генплану, строить выше 27 м действительно нельзя, однако превышение высоты якобы будет нивелировано построенными рядом многоэтажками.

Как указано, из-за превышения допустимой высоты также возникают нарушения плотности застройки, обеспечение жителей площадью озелененных территорий, паркоместами и спортивными площадками.

"Строительство планируется вплотную к участку школы I-III ступеней № 37, при этом нарушается инсоляция учебных помещений. А шум от проведения строительных работ в течение нескольких лет будет нарушать требования к шумозащите школы. Также вокруг здания не будет кругового проезда пожарной техники. Проблему отсутствия специальной пожарной техники для проведения спасательных работ и тушения пожаров зданий с условной высотой более 73,5 м застройщик предложил решить путем "установление двух дополнительных пожарных гидрантов", - сообщают "Наші гроші".

Как узнали журналисты, "ПИРИТ" еще в сентябре обратился в Минрегионстрой по согласованию ряда отклонений от строительных норм для возведения высотки на Антоновича. Но с того времени ни одного заседания не состоялось.

"ПИРИТ" подал в министерство ряд технических условий, которые были выданы для строительства офисного центра. Именно для таких целей Киевсовет передавал фирме в аренду участок 0,34 га. Вместе с тем застройщик собирается строить здесь жилой дом со встроенными нежилыми помещениями", - подчеркнули журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа неизвестные молодчики на стройке в Киеве по ул. Жилянской, 66-68, напали на активиста Романа Петушкова, который осуществлял съемку незаконного строительства.