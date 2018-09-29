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МирСпорт

Как выглядит самое дешевое жилье в мире: дом построили за 1,5 месяца

1.5тЧитать материал на украинском

Житель Таиланда Стив Арин построил самый дешевый дом своими руками за полтора месяца. Он обошелся в $9 тыс.

Об этом сообщает bigpicture.ru. Отмечается, что после очередного посещения своего друга, живущего в Таиланде и занимающегося строительством купольных домов, Стив загорелся желанием построить свой собственный.

Для реализации этого проекта друг Стива выделил ему небольшой участок своей земли. Проект, не считая всяких дизайнерских мелочей, был закончен за полтора месяца.

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К тому же, несмотря на дешевизну и скорость, с которой дом был возведен, это вполне качественное и комфортное жилище. Стив совершенно счастлив — всё получилось именно так, как рисовалось в его воображении.

Как выглядит самое дешевое жилье в мире: дом построили за 1,5 месяца
Как выглядит самое дешевое жилье в мире: дом построили за 1,5 месяца
Как выглядит самое дешевое жилье в мире: дом построили за 1,5 месяца
Как выглядит самое дешевое жилье в мире: дом построили за 1,5 месяца
Как выглядит самое дешевое жилье в мире: дом построили за 1,5 месяца
Как выглядит самое дешевое жилье в мире: дом построили за 1,5 месяца
Как выглядит самое дешевое жилье в мире: дом построили за 1,5 месяца
Как выглядит самое дешевое жилье в мире: дом построили за 1,5 месяца
Как выглядит самое дешевое жилье в мире: дом построили за 1,5 месяца
Как выглядит самое дешевое жилье в мире: дом построили за 1,5 месяца
Как выглядит самое дешевое жилье в мире: дом построили за 1,5 месяца
Как выглядит самое дешевое жилье в мире: дом построили за 1,5 месяца

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на 10 тыс. жителей приходится 29 новых квартир, в среднем в странах ЕС - всего 28.

Читайте все новости по теме "Покупка жилья" на OBOZREVATEL.

Тема
Покупка жилья
Место
Таиланд
Объекты
жильезастройщик
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