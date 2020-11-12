В Симферополе полностью пропала вода: крымчане забили тревогу
В оккупированном Крыму возникли новые проблемы с водоснабжением – у жителей Симферополя полностью пропала вода.
"Воды либо нет, либо она не пригодна даже для технического использования", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
"Утро. Семья собирается на работу, ждем воду, чтобы умыться, в туалет попасть и т.д. Время идет, воды нет. Пора на работу выходить 7:30, воды нет", – сообщила жительница Симферополя Ирина Мардаровская.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.