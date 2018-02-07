В санкционном списке США усмотрели плевок в лицо Украине

США плюнули в лицо украинским спецслужбам санкционным списком из 32 компаний "ДНР-ЛНР", которые якобы продолжают работать в Украине.

Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Лапин.

"Украина не ведет хозяйственной деятельности с оккупированными территориями и тем более - компаниями сепаратистов. Но тот факт, что что США сделали это раньше нас, обнародовали санкционный список из 32 компаний, принадлежащих представителям так называемых "ДНР" и "ЛНР", это плевок в лицо нашим спецслужбам. Было бы логично, чтобы Украина первой предложила этот список США и ЕС. И это уже вопрос к деятельности наших спецслужб", - заявил он.

При этом нардеп подчеркнул, что официальный Киев и так не ведет никакой хозяйственной деятельности, торговли или каких-либо других экономических отношений с компаниями-колоборантами. А сообщение о том, что 20 их этих компаний продолжают работать на территории Украины, очевидно, связано с тем, что и Крым, и оккупированные территории - юридически Украина.

"Однако в целом, что касается этого санкционного списка из 32 компаний, которые они себе там "замутили", то это очень позитивный шаг США. Хорошо, что им дадут по рукам. Давайте честно скажем: это коллаборанты, которые сотрудничают с Россией, российскими властями. И этих коллаборантов под видом "министров" этих незаконных формирований нужно жестко пресекать. Любая хозяйственных деятельность с ними должна быть запрещена. Но было бы супер, если бы именно Украина первой обнародовала этот список компаний. Ведь не секрет, что уголь украинский все равно воруют, каким-то образом его продолжают продавать. Все это нужно прекратить", - призвал он.

Как сообщал "Обозреватель", во временном оккупированном российско-террористическими войсками Донецке цены на продукты такие же, как и в России, при существенной разнице в пенсиях и зарплатах.