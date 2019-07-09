В России взлетят цены на вино: названы сроки

Российское правительство предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино.

В частности, на тихие вина ставки поднимут с 18 до 31 рублей за 1 литр, а на игристые – с 36 до 40 рублей, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, передают "Ведомости".

Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов уже подтвердил, что правительство одобрило такие поправки и в ближайшее время внесет их в Государственную думу.

"Размер ставок определен исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции", – сообщил он.

В то же время представитель Министерства финансов России не стал уточнять детали расчетов.

Российское правительство предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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