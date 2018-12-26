В России рубль пробил рекордно низкую отметку: что произошло

В России рубль за последний месяц обвалился по отношению к доллару. В конце ноября он торговался на отметке 66,48 руб./$, при этом в среду, 26 декабря, он вырос до 68,75 руб./$.

Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. При этом курс евро повысился до 78,42 руб./€.

Судя по данным торгов, рубль начал резкое падение к доллару во вторник вечером, 25 декабря, и продолжал падать все утро среды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская гривня на позапрошлой неделе была признана самой крепкой валютой среди стран СНГ. Таким образом нацвалюта продемонстрировала рост, несмотря на действующее в 10 областях военное положение. При этом российский рубль показал самый худший результат.

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