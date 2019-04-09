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В России разворовали более 1,5 млрд на оборону

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В России на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" похитили более 1,6 миллиарда рублей (657 миллионов гривен).

Соответствующие средства были выделены на модернизацию производственной базы и создание перспективных разработок вооружения, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на доклад российского генерального прокурора Юрия Чайки.

После прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела.

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Всего в прошлом году генпрокуратура России проверила деятельность почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти и госкорпораций, в том числе "Росатома" и "Уралвагонзавода".

"Сотрудники ведомства выявили факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения", – говорится в сообщении.

При этом "Роскосмос" соответствующую информацию комментировать отказался.

В России разворовали более 1,5 млрд на оборону

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина расширила и продлила санкции против российских предприятий и компаний, работающих в интересах сектора безопасности и обороны РФ.

Ограничительные меры были введены и продлены также для украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса, работающих на территории оккупированного Крыма

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Место
Россия
Тег
Новости России
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