В России разворовали более 1,5 млрд на оборону

В России на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" похитили более 1,6 миллиарда рублей (657 миллионов гривен).

Соответствующие средства были выделены на модернизацию производственной базы и создание перспективных разработок вооружения, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на доклад российского генерального прокурора Юрия Чайки.

После прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела.

Всего в прошлом году генпрокуратура России проверила деятельность почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти и госкорпораций, в том числе "Росатома" и "Уралвагонзавода".

"Сотрудники ведомства выявили факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения", – говорится в сообщении.

При этом "Роскосмос" соответствующую информацию комментировать отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина расширила и продлила санкции против российских предприятий и компаний, работающих в интересах сектора безопасности и обороны РФ.

Ограничительные меры были введены и продлены также для украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса, работающих на территории оккупированного Крыма

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.