В России частично запретили импортные вина: кого коснется

В России государственным и муниципальным учреждениям запретили покупать вина зарубежного производства.

Как передает РБК, соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Документ опубликован во вторник на сайте правительства РФ, изменения вступают в силу с 1 июля.

Под запрет, в частности, попали вина виноградные, игристые, ликерные и фруктовые (плодовые). Отмечается, что мера якобы принята в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия.

"Ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся в коммерческом секторе [в магазинах, торговых сетях, на коммерческих предприятиях]", — уточняется в справке.

Импортные вина ИА Regnum

По оценкам директора Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, общий объем госзакупок винодельческий продукции составляет около 7-8 млн л в год, на импортную продукцию приходится около 70%. Общий объем рынка, по его данным, достигает 850 млн л в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 24 мая вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.

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