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МирСпорт

/Новости экономики

В России частично запретили импортные вина: кого коснется

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В России государственным и муниципальным учреждениям запретили покупать вина зарубежного производства.

Как передает РБК, соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Документ опубликован во вторник на сайте правительства РФ, изменения вступают в силу с 1 июля.

Под запрет, в частности, попали вина виноградные, игристые, ликерные и фруктовые (плодовые). Отмечается, что мера якобы принята в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия.

"Ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся в коммерческом секторе [в магазинах, торговых сетях, на коммерческих предприятиях]", — уточняется в справке.

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Импортные вина

Импортные вина

ИА Regnum

По оценкам директора Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, общий объем госзакупок винодельческий продукции составляет около 7-8 млн л в год, на импортную продукцию приходится около 70%. Общий объем рынка, по его данным, достигает 850 млн л в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 24 мая вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.

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Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
Теги
Новости Россиизапрет
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Хуснуллина Мария
Хуснуллина Мария
Oгромнoе спacи6o томy, кто показал мне чудo-сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁w6ehg08 Пpocто прoйдя пpоcтой опрoc получила пoчти пoлугoдовyю зарплaтy)) Пoльзуйтeсь, пока еще еcть вoзможность=)
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Хорошая мера поддержки отечественного производителя, в первую очередь крымского!
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