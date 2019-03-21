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В России бизнес отреагировал на новые санкции Украины

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В России считают, что новые санкции Украины, которые были введены в том числе против ряда изданий и книжных интернет-магазинов, не повлияют на выручку этих компаний.

"Сейчас на украинский рынок приходится небольшая доля продаж группы компаний "ЛитРес" – не более 2%. Поэтому на общем объеме выручки санкции, можно сказать, не отразятся", – заявил генеральный директор группы российских компаний Сергей Анурьев, передает "Интерфакс".

По его словам, ограничительные меры могут привести к фактическому уничтожению рынка легальных электронных книг в Украине.

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"Ограничивая возможность читателя законно приобрести легальный контент, власти вынуждают его обращаться к пиратским ресурсам и нарушать авторское право и закон", – считает Анурьев.

На новые санкции со стороны Украины также отреагировал крупный российский интернет-магазин Ozon.

"Собственных подразделений, складов или юридических лиц на территории Украины у Ozon нет. Раньше украинские пользователи имели возможность купить товары на ozon.ru и заказать их доставку сторонними сервисами. В выручке компании продажи украинским пользователям составляют очень незначительную долю", – говорится в сообщении.

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В санкционный список также были включены российские издательства. Это ООО "Издательство "Вече", ООО "Издательство Центрполиграф", ООО "Издательство Яуза", ООО "Яуза-пресс", ООО "Издательство "Эксмо", ООО "Издательство АСТ", ЗАО "Книжный мир", ООО "Издательский дом Питер".

В числе введенных сроком на три года санкций в отношении издательств – ограничение торговых операций, препятствование выведению капитала за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и другие меры.

В России бизнес отреагировал на новые санкции Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

По инициативе Кабинета министров, Службы безопасности Украины и Национального банка в настоящее время санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
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Олег
Олег
От санкций никакого вреда, только польза!
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andrei andrei
andrei andrei
Т.е. аццкие петькины санкции на поверку оказались пшиком. Впрочем, все как всегда. ДБ.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Важен не объем выручки. И совсем не важно, что эти ублюдки расейские про санкции думают. Важно отгородиться от этих тварей! Всем миром, все нормальные люди защищаются от этой дряни!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Махал Махалыч, А чего трубу не пилишь? чтобы совсем отгородиться. А то вдруг по трубе российская дрг приползет к вам?)
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