В России бизнес отреагировал на новые санкции Украины

В России считают, что новые санкции Украины, которые были введены в том числе против ряда изданий и книжных интернет-магазинов, не повлияют на выручку этих компаний.

"Сейчас на украинский рынок приходится небольшая доля продаж группы компаний "ЛитРес" – не более 2%. Поэтому на общем объеме выручки санкции, можно сказать, не отразятся", – заявил генеральный директор группы российских компаний Сергей Анурьев, передает "Интерфакс".

По его словам, ограничительные меры могут привести к фактическому уничтожению рынка легальных электронных книг в Украине.

"Ограничивая возможность читателя законно приобрести легальный контент, власти вынуждают его обращаться к пиратским ресурсам и нарушать авторское право и закон", – считает Анурьев.

На новые санкции со стороны Украины также отреагировал крупный российский интернет-магазин Ozon.

"Собственных подразделений, складов или юридических лиц на территории Украины у Ozon нет. Раньше украинские пользователи имели возможность купить товары на ozon.ru и заказать их доставку сторонними сервисами. В выручке компании продажи украинским пользователям составляют очень незначительную долю", – говорится в сообщении.

В санкционный список также были включены российские издательства. Это ООО "Издательство "Вече", ООО "Издательство Центрполиграф", ООО "Издательство Яуза", ООО "Яуза-пресс", ООО "Издательство "Эксмо", ООО "Издательство АСТ", ЗАО "Книжный мир", ООО "Издательский дом Питер".

В числе введенных сроком на три года санкций в отношении издательств – ограничение торговых операций, препятствование выведению капитала за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и другие меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

По инициативе Кабинета министров, Службы безопасности Украины и Национального банка в настоящее время санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

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