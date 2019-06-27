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В Риме адская жара привела к апокалипсису: что произошло

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В столице Италии Риме из-за сильной жары образовался настоящий мусорный кризис.

Как сообщает ТСН, врачи итальянской столицы предупреждают — здоровье горожан в опасности из-за свалок, заполненных в условиях высоких температур воздуха. Сейчас столбик термометра достигает 35 градусов.

Стоит отметить, что в Риме не осталось крупных площадок для утилизации мусора, с тех пор как шесть лет назад в западном пригороде закрыли одну из крупнейших свалок Европы.

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Горожане и туристы жалуются на вонь и кучи хлама, которые валяются даже в туристических местах. Городской власти нечем порадовать: говорит, способа быстро избавиться от мусора пока что не нашли.

Мусор в Риме

Мусор в Риме

Мусор в Риме

Мусор в Риме

Мусор в Риме

Мусор в Риме

Мусор в Риме

Мусор в Риме

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европу пришла аномальная жара. Самую высокую температуру зафиксировали во Франции, Германии, Италии, Польше, Бельгии, Испании и Чехии. Столбики термометров там поднялись выше 35 градусов, а в ближайшие дни превысят отметку в 40 градусов.

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Место
ИталияРим
Тег
жара
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Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
для Италии это норма.мусорщики бастуют.
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