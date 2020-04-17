В Раде придумали наказание для Коболева, который отказался показывать зарплату

Вице-спикер Руслан Стефанчук придумал способ, как заставить главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева показать свою зарплату.

Для этого он в четверг, 16 апреля, зарегистрировал законопроект об усилении ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины.

На такой шаг вице-спикер пошел, после того, как Коболев отказался раскрывать свою заработную плату депутатам из "Слуги народа", заявляя, что не обязан давать подобную информацию.

Андрей Коболев Facebook Андрея Коболева

Как указано в сравнительной таблице законопроекта, Стефанчук хочет ужесточить штраф, если такую информацию не предоставляют. Сейчас штраф составляет от 10 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан, в документе предлагается его увеличить с 20 до 50, а в отдельных случаях – до 500.

Тем не менее, штрафы не сильно ударят по карману Коболеву, который, по последним данным нардепа Ирины Верещук, ежемесячно зарабатывает 800 тыс. гривень.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты из фракции "Слуга народа" собирались обсудить увольнение Андрея Коболева. По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, глава "Нафтогаза" отказался раскрывать свою заработную плату и "отфутболил" народных депутатов.

Отметим, что Верховная Рада из-за введенного карантина запланировала сократить зарплаты чиновникам до 10 минимальных зарплат (47 230 гривен), сокращение будет касаться всех, в том числе и членов наблюдательных советов.

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