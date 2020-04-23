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23 апреля • обновлено в 13:34
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В Польше разгорелся скандал с медмасками, которые доставил украинский самолет из Китая

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Защитные маски, которые из Китая в Польшу доставил украинский самолет Ан-225 "Мрия", имеют поддельные сертификаты.

Это выяснили журналисты Gazeta Wyborcza. По их словам, не известно, будут ли маски эффективными и безопасными в больницах.

Президент польской транснациональной корпорацией KGHM Polska Miedź Марцин Хлудзиньски, чья компания оплатила медицинский груз, опубликовал в своем Twitter пост: маски, импортируемые из Китая, "имеют все необходимые сертификаты и работают в больницах".

В твит Хлудзиньски добавил фотографии документов, раскрывая имя одной из компаний, производивших маски - Guangdong Nafei Industrial Holding Co. Ltd. Как пишет газета, компания работает в сфере производства бумаги, а сертификат со знаком CE для масок был издан итальянской компанией Ente Certificazione Macchine (ECM).

Как утверждает газета, сертификаты поддельные китайскими производителями. 3 апреля компания ECM опубликовал сообщение, в котором заявила, что не является уполномоченной в области средств индивидуальной защиты и не выдает сертификаты CE.

"Использование нашего имени и номера в масках является мошенничеством и злоупотреблением, и мы делаем шаги, чтобы отслеживать и сообщать обо всех фальшивых сертификатах", - заявила компания.

В Польше разгорелся скандал с медмасками, которые доставила "Мрия" из Китая

Как рассказала изданию профессор Катажина Майшицка, руководитель отдела индивидуальной защиты Центрального института охраны труда, Ente Certificazione Macchine не уполномочен выдавать сертификаты типа UE, которые позволяют производителю маркировать эти продукты знаком CE.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрія" доставил в Польшу из Китая рекордный груз медицинских средств, необходимых для борьбы с COVID-19.

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Тема
Коронавирус
Место
Польша
Тег
расследование
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Очередное подтверждение, что связываться с мыздобулами чревато последствиями.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Хо)(лы и подменили)
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ну не ё б же твою мать.
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