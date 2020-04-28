Польша решила попробовать арестовать активы российского газопровода "Северный поток-2", который Москва строит в обход Украины.

Об этом заявил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский, передает Wprost. Таким образом Варшава надеется затормозить процесс строительства ветки газопровода.

Ковальский также считает, что необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении "Газпрома" в контексте взыскания шести миллиардов злотых (около $1,5 млрд), которые причитаются Польше в Стокгольме по Ямальскому контракту.

"Северный поток-2" могут остановить

По его словам, у Варшавы есть юридические инструменты для взыскания с "Газпрома" этих средств. Однако в "Газпроме" ранее указали, что еще рассматривают решение арбитража и пока считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат.

В Польше утверждают, что арбитраж обязал российскую компанию уплатить $1,5 млрд. В Стокгольме признали справедливыми требования PGNiG об изменении формулы цены в рамках действующего контракта и связи ее с котировками газа на европейском рынке. Речь идет о поставках, которые проводились в период с 1 января 2014 года.

Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривает поставки в Польшу до 10 миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту снизили на 10%. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж об очередном снижении стоимости, объясняя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка.

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