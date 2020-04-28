Польша решила попробовать арестовать активы российского газопровода "Северный поток-2", который Москва строит в обход Украины.
Об этом заявил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский, передает Wprost. Таким образом Варшава надеется затормозить процесс строительства ветки газопровода.
Ковальский также считает, что необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении "Газпрома" в контексте взыскания шести миллиардов злотых (около $1,5 млрд), которые причитаются Польше в Стокгольме по Ямальскому контракту.
"Северный поток-2" могут остановить
По его словам, у Варшавы есть юридические инструменты для взыскания с "Газпрома" этих средств. Однако в "Газпроме" ранее указали, что еще рассматривают решение арбитража и пока считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат.
В Польше утверждают, что арбитраж обязал российскую компанию уплатить $1,5 млрд. В Стокгольме признали справедливыми требования PGNiG об изменении формулы цены в рамках действующего контракта и связи ее с котировками газа на европейском рынке. Речь идет о поставках, которые проводились в период с 1 января 2014 года.
Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривает поставки в Польшу до 10 миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту снизили на 10%. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж об очередном снижении стоимости, объясняя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 декабря 2019 года американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
В ночь на 21 декабря Трамп подписал оборонный бюджет, введя санкции против России.
Стало известно, что российские корабли не смогут продолжить строительство "Северного потока-2" вместо швейцарских, которые прервали участие в проектах из-за санкций.
Российский "Газпром" надеется, что сможет достроить газопровод "Северный поток-2" в обход Украины до конца 2020 года.
Однако глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что судно для укладки труб, необходимое для завершения газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, Россия сможет построить не раньше, чем через четыре года.
На прошлой неделе судно "Академик Черский", с помощью которого Россия собирается достроить в обход Украины газопровод "Северный поток-2", начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
27 апреля стало известно, что "Академик Черский" вновь кардинально поменяло планы – теперь оно возвращается в дальневосточный порт Находка, откуда вышло зимой.
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