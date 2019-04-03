В опасности весь регион: на Донбассе отключили главного поставщика воды

Коммунальное предприятие "компания "Вода Донбасса" в среду, 3 апреля, было отключено от электроснабжения из-за значительных долгов.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь". Причиной стало то, что у КП "Вода Донбасса" окончился 90-дневный договор с ГП "Укринтерэнерго", а договор с новым поставщиком не был заключен.

Отмечается, что по заявке "Укринтэрэнерго" уже отключены от электроэнергии часть объектов КП, в частности, насосная "Белокузьминовка", подстанция 110 кВ "Клебан Бык" (обе – Константиновский район) и насосная 1-го подъема (Мариуполь).

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Примечательно, что КП "Вода Донбасса" не выполнило самоограничение электроэнергии и не допустило сотрудников оператора системы распределения на собственные объекты для локального ограничения электроэнергии с территории предприятия.

Процедура отключения также сопровождалась активным противодействием вооруженных лиц в военной форме.

Вода Донбасса dnews.dn.ua

По данным госрегулятора НКРЭКУ, задолженность КП "Вода Донбасса" за электроэнергию по состоянию на конец 2018 года составляла 2,4 миллиарда гривен, увеличившись за три месяца 2019-го еще на 200 миллионов гривен.

Отмечается, что приостановка работы "Воды Донбасса" может оставить без воды около 3,7 млн людей, как на оккупированных, так и на подконтрольных украинской власти территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2018 представители оккупационных администраций начали процесс захвата имущества водоканалов, которые получают воду от КП "Вода Донбасса".

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