В оккупированном Крыму из-за засухи подачу воды сильно ограничат

В оккупированном Крыму с 24 августа вводят водоснабжение по графику. В первую очередь такая мера затронет жителей Симферополя и 39 прилегающих населенных пунктов.

Об этом в эфире "Крым 24" сообщил так называемый руководитель ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов. По его словам, причиной вводимых ограничений стала засуха в Крыму. В Симферопольском водохранилище осталось 7 млн кубометров воды вместо 36 млн кубометров.

Ограничения планируют вводить в три этапа:

1 этап: с 24 августа – снижается отбор воды из водохранилищ до 140 тысяч кубометров в сутки, а также прекращается горячее водоснабжение;

2 этап: с 31 августа по 7 сентября – уменьшается отбор из водохранилищ до 120 тысяч кубометров в сутки, а также вводится подача воды по графику;

3 этап: с 7 сентября – снижается подача воды до 100 тысяч кубометров в сутки, а также вводится почасовая подача воды утром и вечером.

"С 31 августа — это уже почти весь город на графике. С 7 сентября — третий этап. График подачи сокращается, где было четыри (часа в сутки) — станет три или два. Где будет двухразовая (подача) — перейдет на один раз", — сказал Баженов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Крымский полуостров стремительно пересыхает. Без воды с каждым днем остаются все новые села, а в города ее подают по часам. Люди покидают насиженные места, поскольку из-за засухи не могут ничего выращивать и зарабатывать на сельском хозяйстве.

На территории полуострова почти пересохла река Кача.

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