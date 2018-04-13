В НБУ рассказали, когда введут монеты вместо купюр

Национальный банк Украины уже в ближайшее время введет в обращение новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны.

"Эти монеты, которые будут вводиться в обращение 27 апреля 2018, со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", – сообщила пресс-служба НБУ.

Директор Монетного двора Банкнотно-монетного двора Нацбанка Владимир Решинский рассказал, что в планах предприятия отчеканить в этом году около 140 млн монет номиналом 1 гривна и 145 млн монет номиналом 2 гривни.

Украинцы смогут рассчитываться одновременно двумя видами денежных единиц неограниченный период времени. Это будет до тех пор, пока "бумажки" полностью не выйдут из обращения. НБУ прекратит печатать банкноты номиналом 1 и 2 гривни, но изымать пока не будет.

Обиходные монеты будут серебристого цвета, небольшими, легкими и удобными для расчетов. Они заметно отличаются от монет других номиналов. На реверсе 1 гривни изображен портрет князя Владимира Великого; 2 гривен – князя Ярослава Мудрого.

По словам начальника управления организации по изготовлению и защите денег Департамента денежного обращения Владимира Тищенко, "продолжительность жизни" монет составляет около 20 лет, в то время как банкнот номиналами 1 и 2 гривны – около 1,5 года.

Как сообщал "Обозреватель", 14 марта НБУ провел презентацию новых монет.