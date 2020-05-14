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14 мая • обновлено в 16:32
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В "Нафтогазе" пояснили, почему сократили топ-менеджера Витренко

4.2т
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В "Нафтогазе" сократили исполнительного директора Юрия Витренко, чтобы устранить дублирование функций и упростить взаимодействия подразделений.

Об этом сообщает DW со ссылкой на ответ компании.

"В рамках трансформации группа "Нафтогаз" оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями", – ответили в НАК.

Как пояснили в "Нафтогазе", трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы.

Названа причина увольнения Витренко

Названа причина увольнения Витренко

"В частности, уже реструктурирован ряд функций дивизиона "Интегрированный газ", долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и др. Аналогично будет реструктурирован функционал исполнительного директора группы "Нафтогаз", – сказано в ответе на запрос.

В компании напомнили о назначении исполнительного директора по трансформации Отто А. Ватерландера, который теперь отвечает за операционные и трансформационные процессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил о сокращении своей должности.

Он утверждает, что его уволят через два месяца и что причина этого – борьба с "Газпромом". Витренко раскритиковал в этом контексте председателя правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Комментарии
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Больше достанется Коблеву,мамка будет очень рада.
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Петров Сергей
Петров Сергей
с ц у к о, до слез, от какой кормушки оторвали!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Для Ветрянко - это настоящая трагедия. Потому что даже Нобелевская премия по сравнению с премией в «Нафтогазе» - это полный отстой.
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Экономика

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