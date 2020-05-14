В "Нафтогазе" сократили исполнительного директора Юрия Витренко, чтобы устранить дублирование функций и упростить взаимодействия подразделений.

Об этом сообщает DW со ссылкой на ответ компании.

"В рамках трансформации группа "Нафтогаз" оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями", – ответили в НАК.

Как пояснили в "Нафтогазе", трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы.

Названа причина увольнения Витренко

"В частности, уже реструктурирован ряд функций дивизиона "Интегрированный газ", долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и др. Аналогично будет реструктурирован функционал исполнительного директора группы "Нафтогаз", – сказано в ответе на запрос.

В компании напомнили о назначении исполнительного директора по трансформации Отто А. Ватерландера, который теперь отвечает за операционные и трансформационные процессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил о сокращении своей должности.

Он утверждает, что его уволят через два месяца и что причина этого – борьба с "Газпромом". Витренко раскритиковал в этом контексте председателя правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева.

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