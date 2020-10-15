В МВФ подсчитали, сколько у них осталось денег до конца года

У Международного валютного фонда осталось $1 трлн кредитных ресурсов на помощь своим членам.

Как заявила глава Фонда Кристалина Георгиева, с начала пандемии МВФ одолжил уже $280 млрд своим партнерам.

"Мы предоставили финансирование 81 стране. Мы продлили сроки оплаты долгов нашим беднейшим членам. Мы мобилизовали дополнительно $21 млрд для поддержки кредитования на льготных условиях без процентов. Мы рассматриваем варианты дальнейшей адаптации нашего набора инструментов кредитования", – отметила глава МВФ.

По ее словам, за последние несколько месяцев картина мировой экономики стала менее ужасающей, но в МВФ продолжают прогнозировать самую серьезную глобальную рецессию со времен Великой депрессии. Ожидается, что в этом году рост ВВП снизится до 4,4%. А в следующие пять лет кризис может стоить примерно $28 трлн.

В то же время, по ее мнению, мир начинает учиться жить с коронавирусом.

Параллельно Георгиева отметила, что в 2021 году, по прогнозам МВФ, мировой государственный долг достигнет рекордного уровня в 100% ВВП. Отчасти это связано с тем, что странам необходимо увеличить расходы для борьбы с кризисом и обеспечить восстановление. Решение этой проблемы в среднесрочной перспективе будет иметь решающее значение, заключила глава МВФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина может рассчитывать на первый транш макрофинансовой помощи МВФ в октябре. Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко назвал условия получения Украиной транша.

Решение о выдаче очередного кредита Украине в размере $5 млрд было принято МВФ 9 июня. Средства пойдут на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Также в Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и пособий социально незащищенным слоям населения.