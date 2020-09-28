Цены на золото побили семилетний рекорд: как украинцам на этом заработать

Мировые цены на золото и серебро побили семилетние рекорды из-за коронакризиса. Из-за этого инвесторы начали активно вкладывать средства в эти драгоценные металлы.

Об этом говорится в материале "Газеты по-украински". По состоянию на 28 сентября Национальный банк установил стоимость золота – 1672,46 грн/г, серебро стоит – 20,41 грн/г.

Год назад в это время грамм золота официально стоил 1160,20 грн, серебра – 14,30. В 2015 году золото было 788,13 грн/г, серебро – 10,31 грн/г. Семь лет назад официальная стоимость золота – 339 грн/г, серебра – 5,59 грн/г.

Глава аналитического департамента группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин пояснил, что росту цен на драгоценные металлы способствовала совокупность факторов.

"В кризисные периоды люди пытаются обезопасить свои активы, вложив их в золото. Из-за увеличения спроса цена поднимается. Вторая причина – ответ мировых центробанков на коронакризис и пандемию. Центральный банк США, Европейский центробанк, банки Японии, Англии начали активно печатать деньги, чтобы стимулировать экономический рост. Рынки воспринимают этот процесс как риск ускорения инфляции", – пояснил эксперт.

Шевчишин объяснил, что существует тенденция при которой стоимость драгоценных металлов зависит от валютных колебаний.

"Речь идет о драгоценных металлах, как инструменте защиты от инфляции, и их переоценке, как инструмент, выраженный в долларовом эквиваленте. Если доллар дешевеет, то цена золота не меняется. Если дорожает, чтобы выровнять стоимость металла, цена растет", – добавил эксперт.

По мнению аналитиков, рост стоимости драгоценных металлов продолжится и в дальнейшем.

"Драгоценные металлы – биржевой товар, цены на них ежедневно меняются. С начала года золото подорожало на 30%. Аналитики топовых западных банков прогнозируют, что рост стоимости будет продолжаться. Насколько долго – будет зависеть от скорости восстановления мировой экономики", – пояснил руководитель департамента аналитики "Простобанк Консалтинг" Владимир Паюк.

По словам эксперта, если после второй волны коронавируса экономики будут восстанавливаться лучшими темпами, то золото подешевеет.

Как украинцы могут заработать на золоте

Депозиты в драгоценных металлах в Украине предлагают три банка. Ставки – до 3,5% годовых при вкладе на 2 года. Паюк отметил, что депозиты в металлах ориентированы не на процентный доход, а на подорожание металла.

"Если оформляете депозит в золоте, есть риск, что вы останетесь в минусе. Потому что это вклад минимум на 6 месяцев. Проценты, которые насчитывает банк, могут частично компенсировать снижение цены металла. Если бы вы открыли на начало 2020 года депозиты в золоте, то заработали бы 30%, на которые оно подорожало. Плюс проценты, которые насчитал банк по депозиту. Если цена наоборот будет падать, то будете в минусе", – объяснил Паюк.

Шевчишин порекомендовал хранить золото в слитках.

"Их легче конвертировать в другое драгоценное изделие или сохранить для перепродажи. Но надо учесть специфику рынка. Во-первых, купля-продажа золотых слитков – дорогое удовольствие. Во-вторых, разница между покупкой и продажей может достигать 15%", – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в понедельник, 28 сентября, вырос на 2 копейки и установился на уровне 28,26 грн. А вот стоимость евро снизилась – в 32,87 грн (-2 коп.). Аналитики прогнозируют и дальнейшее обесценивание гривни на этой неделе.