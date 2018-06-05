В Минздраве нашли нарушений на 24 млн при лечении онкобольных

Министерство здравоохранения неэффективно использовало 286 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями за рубежом, из которых 24 миллиона гривен – с нарушением законодательства.
"Факты доказали, что Министерство здравоохранения не обеспечило законного и эффективного использования средств госбюджета по лечению граждан Украины за рубежом. При этом Минздрав перед заслушиванием отчета в Счетной палате согласился со всеми нашими замечаниями", – сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, говорится на сайте ведомства.
По его словам, сейчас возникает ряд недоразумений вокруг проведенного аудита, несмотря на конкретные факты и цифры. При этом Пацкан отмечает, что у него вызывает удивление бурная реакция на результаты аудита, поскольку отчет был согласован с Минздравом.
В частности, ведомство констатировало отсутствие заключения двусторонних соглашений с медицинскими зарубежными учреждениями, отсутствие надлежащих расчетов стоимости услуг по лечению. Кроме того, не был проведен анализ цен стоимости лечения при выборе медучреждений, а также отсутствует оценка качества и результативности лечения.
"Если говорить в целом, то в 2016 и 2017 годах более 31 процентов проверенных средств, выделяемых для лечения онкобольных за рубежом, были использованы с нарушениями или не экономно. А это – человеческие жизни ", – отметил Пацкан.
По его словам, за эти два года из-за неэффективных решений Минздрава не были использованы почти 200 миллионов гривен.
"И это, к сожалению, далеко не все факты. Соответствующий отчет не является секретным. Уже в ближайшие дни мы обнародуем его на официальном сайте", – резюмировал председатель Счетной палаты.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".
Читайте все новости по теме "онкология" на Обозревателе.