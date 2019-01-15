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/Новости экономики

В Минсоце объяснили, хватит ли денег на выплаты повышенных пенсий

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В Украине в 2019 году планируются поступления в Пенсионный фонд на общую сумму около 400 млрд гривен.

Ожидаемой суммы достаточно для индексации пенсий, заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает NewsOne.

"На выполнение всех государственных программ и покрытие дефицита ПФУ намерены заложить почти 167 млрд гривен из госбюджета, плюс ожидается, что собственные доходы Пенсионного фонда достигнут около 240 млрд гривен", – отметил Рева.

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По его словам, поступления в ПФУ увеличились за счет повышения минимальной заработной платы, что в свою очередь привело к увеличению поступлений единого социального взноса.

Министр также добавил, что правительство планирует утвердить бюджет фонда на 2019 год уже на ближайшем заседании.

Андрей Рева

Андрей Рева

УНИАН

Напомним, что в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно бюджету, каждый украинец в 2019-м налогами отдаст на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 4 тыс. гривен. В Министерстве социальной политики подсчитали, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Остальные будут работать до 63 и 65 лет.

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Темы
Пенсия в УкраинеПенсионная реформаПовышение зарплат и пенсий
Персона
Андрей Рева
Место
Украина
Тег
Министерство социальной политики
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