В метро Киева полностью исчезнут жетоны: сколько дней осталось

В метро Киева полностью исчезнут жетоны через 148 дней.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен". Таким образом столичное метро полностью перейдет на использование карточек.

"148 дней до метро без жетонов. Спасибо за продуктивность и идеи по выводу из обращения жетона и переход транспорта на современные средства оплаты. Ваше время важно для родных, друзей и коллег, а не для очередей за жетоном!" - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский метрополитен полностью откажется от использования жетонов с 31 октября 2019 года. С этого дня будут действовать только электронные способы оплаты проезда.

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