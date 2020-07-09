В 'ЛДНР' случилась экологическая катастрофа: Казанский обвинил боевиков

На территории ОРДЛО наступила экологическая катастрофа: из-за того, что боевики уничтожили систему откачки воды из шахт, в регионе начали стремительно мелеть реки и водохранилища.

Вода уходит в шахтные пустоты и выработки. О такой угрозе украинские экологи предупреждали еще в 2014 году, но оккупанты ее замалчивали. Сейчас же ситуация ухудшилась настолько, что ее признали даже местные "власти". Об этом рассказал блогер Денис Казанский в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сложная система откачки воды из шахт и штолен на Донбассе строилась на протяжении сотни лет. На ее содержание уходило много денег. Но теперь шахты затапливаются, насосы отключают и сдают на металл. А вода, которая раньше откачивалась на поверхность, теперь уходит в многочисленные пустоты и выработки, как в ливневую канализацию. Результат – исчезновение целых водоемов", – объяснил Казанский.

К примеру, в Алчевске исчезает Исаковское водохранилище, которое строилось для нужд Алчевского металлургического комбината. В Перевальском районе практически высохла река Лозовая, которая также пополнялась водой из шахт.

"Исаковское водохранилище пополнялось водой из шахты "Романовская". Она была закрыта еще до войны, но находилась на "сухой" консервации, то есть вода из нее откачивалась в это водохранилище. Теперь вода остается в шахте, а насосы оттуда, вероятно, украдены", – рассказал блогер.

Раньше проблему боевики замалчивали. Но теперь она настолько обострилась, что ее признало даже "Минприроды ЛНР". А подконтрольные окупантам телеканалы снимают репортажи о том, что "за считанные дни пропала река Лозовая". Правда, никто не знает, что теперь делать. Денег на это нет.

"Не устаю удивляться, насколько хищнически "защитники Донбасса" продолжают крушить и уничтожать все, до чего могут дотянуться. Убили предприятия, сделали нищими людей. Теперь добрались и до природы. Насколько же нужно ненавидеть эту территорию и ее жителей, чтобы такое с ними вытворять", – подытожил Казанский.

Денис Казанский рассказал об обмелении рек и водохранилищ в "ЛДНР" Facebook Дениса Казанского

Как сообщал OBOZREVATEL, жители украинской Макеевки, оккупированной "ДНР", пожаловались на множество проблем, которые не могут решить "власти республики".Среди них – невыплаты зарплаты и отсутствие освещения даже в центре города.

Донецк, находящийся под контролем боевиков "ДНР", приходит во все больший упадок. Там разворовывают недострои и даже забирают с улиц тротуарную плитку.