В Крыму в сосисках нашли бумагу. Фотофакт

В аннексированном Крыму в мясных сосисках производства компании "Мясной двор" обнаружили клочок бумаги.

Об этом стало известно из сообщений в соцсети Twitter. В частности, на инцидент обратила внимание блогер Роксолана today Крым.

"Охотничьи сосиски Мясной Двор (Саки). Нанотехнологии. Теперь всю документацию вкладывают прямо в сосиски. Можно прочесть прямо во время еды", – иронично прокомментировала она фото.

Сосиски с бумагой twitter.com/KrimRt

Сосиски с бумагой twitter.com/KrimRt

Блогер показала фото сосисок с бумагой twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму местные "власти" признали, что не справляются с подачей воды. В Симферополе из кранов в домах людей течет ржавая жидкость, а фильтры забиты песком и илом.