В Киеве вновь разгромили новый стеклянный мост: власти придумали решение

В Киеве стеклопленку на недавно открытом пешеходно-велосипедном мосту, между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов, заменят еще одним слоем толстого супербронированного стекла.
На такие меры решили пойти из-за проблем со сменной защитной стеклопленкой, которая страдает и от вандалов, и от большого наплыва людей, говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.
"Стекло на мосту останется. Мы снимем защитную переменную пленку и вместо нее, дополнительно к прочной конструкции стеклянных элементов, будет еще один слой супербронированного стекла. Оно не должно царапаться, но, если и будут появляться царапины, их можно будет полировать", – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, к работам по обновлению стеклянных элементов привлечены лучшие специалисты, в том числе и иностранные.
Склопливку на мосту заменят еще одним слоем толстого суперброньованого стекла
Официальный сайт Виталия Кличко
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новый мост треснул третий раз за два дня после открытия, которое состоялось 25 мая. Вначале треснуло два защитных слоя, а затем еще одно стекло было повреждено после демонтажа обломков.
После повреждения на новом мосту поменяли уже три стекла. Также власти Киева рассматривает вариант замены поврежденной стеклопленки на бронированное стекло.
Украинцы считают, что в разрушении нового пешеходно-велосипедного моста в Киеве между Владимирской горкой и Аркой дружбы народоввиноваты вандалы.
Вокруг строительства нового путепровода вспыхнули несколько громких скандалов. Вначале ряд СМИ начал распространять информацию о том, что мост противоречит законодательству, поскольку якобы может нарушить всемирное наследие Софии Киевской.
Позже швейцарские архитекторы заявили, что проект моста якобы был взят с их чертежей.
Стоимость постройки велосипедно-пешеходного моста в Киеве увеличилась до 419,96 миллиона гривен, что почти в два раза больше запланированной суммы.
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