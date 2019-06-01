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/Жизнь столицы

В Киеве вновь разгромили новый стеклянный мост: власти придумали решение

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В Киеве стеклопленку на недавно открытом пешеходно-велосипедном мосту, между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов, заменят еще одним слоем толстого супербронированного стекла.

На такие меры решили пойти из-за проблем со сменной защитной стеклопленкой, которая страдает и от вандалов, и от большого наплыва людей, говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Стекло на мосту останется. Мы снимем защитную переменную пленку и вместо нее, дополнительно к прочной конструкции стеклянных элементов, будет еще один слой супербронированного стекла. Оно не должно царапаться, но, если и будут появляться царапины, их можно будет полировать", – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, к работам по обновлению стеклянных элементов привлечены лучшие специалисты, в том числе и иностранные.

Склопливку на мосту заменят еще одним слоем толстого суперброньованого стекла

Склопливку на мосту заменят еще одним слоем толстого суперброньованого стекла

Официальный сайт Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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