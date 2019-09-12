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12 сентября • обновлено в 14:44
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В Киеве отопительный сезон оказался на грани срыва

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В Киеве в отдельных районах возможен срыв начала отопительного сезона из-за долгов столичных теплопроизводителей.

"Четырнадцать теплопроизводителей города Киева не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях, установленных государством (ПСО), что ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов столицы", – сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

В частности речь идет о компании "Акважитлосервис", "Современные муниципальные технологии", "Вертон Технолоджи", "Элизиум ЖЭО", "Энерго Сервис Групп", "Эско-Эксперт", "Эффективные энергетические системы", "Житлокомфорт", "Жилье-Сервис", "Сент София Проперти Менеджмент", "Щорса, 32 ЖЕП", предприятие "Групповая котельная МВД Украины", ОСМД "Победа 131-А" и "Юрковская 28".

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Уровень расчетов соответствующих предприятий с "Нафтогазом" ниже установленного законодательством минимального уровня.

Уровень расчетов соответствующих предприятий с "Нафтогаом" ниже установленного законодательством минимального уровня.

Уровень расчетов соответствующих предприятий с "Нафтогаом" ниже установленного законодательством минимального уровня.

НАК "Нафтогаз Украины"

В то же время подавляющее большинство столичных теплопроизводителей – 91 компания и объединение – добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ПСО газ.

"Нафтогаз" призывает столичных теплопроизводителей, которые не соблюдают требований законодательства для получения газа на льготных условиях ПСО, привести свои расчеты до надлежащего уровня", – резюмировали представители НАК.

В Киеве в отдельных районах возможен срыв начала отопительного сезона из-за долгов столичных теплопроизводителей

В Киеве в отдельных районах возможен срыв начала отопительного сезона из-за долгов столичных теплопроизводителей

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине газ зимой дорожает, однако "Нафтогаз" нашел решение для снижения цен на голубое топливо.

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Темы
Отопительный сезон в Украине Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Шо, грошей нэма? Даже в Кyeве? А шо тогда в провинции? Тююю...
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70rus xxx
70rus xxx
Кристина Стефанова, да есть гроши,только не у тех,кому надо.
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70rus xxx
70rus xxx
ЩЕ-НЕ-ВМЭЛААААААА
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Макарский Александр
Макарский Александр
Томос и гидность согреют евро-нерабов
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