В Киеве оплата коммуналки упала до 5-летнего минимума: чем это грозит

Карантин ударил по коммунальным платежам, в результате в Киеве уровень оплаты упал на 15-20% до пятилетнего минимума, в результате задолженность выросла до 6,8 млрд грн.

"Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги в Киеве на 27 марта не достигает 80%. По сравнению с февралем киевляне заплатили на 15-20% меньше", – сообщила советник по коммуникациям зампредседателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная, передает LIGA.net.

По ее словам, 80% – это пятилетний минимум, отмечает Грамотная. Например, в феврале, согласно данным Госстата, уровень оплаты в Киеве составил 95%. Общая сумма платежей – 2,2 млрд грн. Суммарная задолженность киевлян на 1 марта, по данным Минрегиона, – 6,8 млрд грн. Это 20,8% от общего долга за коммуналку в стране.

Это 20,8% от общего долга за коммуналку в стране. За ним расположились Днепропетровская (5,5 млрд грн) и Харьковская области (4,8 млрд). Наилучшие показатели в западных регионах – в Волынской (193,7 млн грн), Закарпатской (181,6 млн) и Черновицкой областях (135,6 млн).

Среди наиболее "пострадавших" в столице – компания "Киевкоммунсервис", которая вывозит домашние отходы. У нее, по данным КГГА, уровень оплаты просел до 73%. Это на 17% меньше, чем в феврале. Долг населения – почти 17 млн грн.

Далее идут Киеводоканал, ЖЕКи и другие коммунальные компании, следящие за чистотой в домах и на территориях рядом с ними. У них оплаты упали с 90% до 75%, долг оценивается в 699 млн и 25 млн грн соответственно. Последнее место - за Киевтеплоэнерго, где уровень выплат упал на 10%. Общий долг за горячую воду и водоснабжение городские власти оценили более чем 2 млрд грн.

К счастью для должников, санкций за неуплату коммуналки в период карантина и следующих 30 дней после его отмены, нет. Верховная Рада запретила начислять пеню и штрафы за несвоевременную оплату. Эти нормы содержаться в законе №530-IX, который депутаты приняли 17 марта.

"Также запрещается прекращать или приостанавливать предоставление услуг гражданам даже в случае неуплаты платежей или их задержки. А уровень оплаты влияет на стабильность работы коммунальных предприятий", – рассказала Грамотная

По ее словам, ситуация станет критической, если оплаты упадут до 50%. В этом случае, по ее словам, уровень оплаты не сможет покрывать основные расходы предприятий. По прогнозам КГГА, в апреле ситуация может усугубится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут бесперебойно платить субсидии во время карантина из-за коронавируса. Также Кабмин собирается начислить компенсацию затрат на услуги ЖКХ тем, кто вынужден находиться дома.

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