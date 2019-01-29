В Италии безработным выплатят по 700 евро: за обман грозит тюрьма и штрафы

В Италии снизили пенсионный возраст и внедрили "базовый доход" для неимущих граждан, которые не могут найти работу. Его размер составит 780 евро на человека и 1032 евро на семью в месяц.

Как сообщает АНСА, соответствующий закон подписал президент Италии Серджо Маттарелла. Ранее эти две реформы одобрило правительство.

Таким образом пенсионный возраст в Италии будет понижен с 67 лет до 62 лет, но только в случае трудового стажа не менее 38 лет. Сама формула реформы очень проста - итальянцы получат выплаты, если их возраст и стаж в сумме составят сто лет. Чем старше человек, тем меньший стаж ему нужен. Например, в 70 лет потребуется 30 лет трудового стажа.

Также в Италии ввели базовый доход в размере 780 евро в месяц на человека и 1032 евро на семью в месяц. Его будут получать малоимущие граждане и те, кто долго не может найти работу. При этом обязательным условием для получения материальной помощи является своего рода контракт, который обязывает заниматься поиском работы.

Также правительство ввело уголовную ответственность за предоставление ложных данных. В частности, если проситель пособия работает и получает зарплату "в конверте", предусмотрено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Около 5 млн неимущих и безработных итальянцев будут получать пособие от государства. Право на социальную помощь имеют итальянцы или иностранцы, постоянно проживающие в Италии не менее 10 лет. По подсчетам экономистов, данные меры потребуют дополнительно 22 млрд евро.

Пенсионеры в Италии from-italy.ru

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