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В Италии безработным выплатят по 700 евро: за обман грозит тюрьма и штрафы

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В Италии снизили пенсионный возраст и внедрили "базовый доход" для неимущих граждан, которые не могут найти работу. Его размер составит 780 евро на человека и 1032 евро на семью в месяц.

Как сообщает АНСА, соответствующий закон подписал президент Италии Серджо Маттарелла. Ранее эти две реформы одобрило правительство.

Таким образом пенсионный возраст в Италии будет понижен с 67 лет до 62 лет, но только в случае трудового стажа не менее 38 лет. Сама формула реформы очень проста - итальянцы получат выплаты, если их возраст и стаж в сумме составят сто лет. Чем старше человек, тем меньший стаж ему нужен. Например, в 70 лет потребуется 30 лет трудового стажа.

Также в Италии ввели базовый доход в размере 780 евро в месяц на человека и 1032 евро на семью в месяц. Его будут получать малоимущие граждане и те, кто долго не может найти работу. При этом обязательным условием для получения материальной помощи является своего рода контракт, который обязывает заниматься поиском работы.

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Также правительство ввело уголовную ответственность за предоставление ложных данных. В частности, если проситель пособия работает и получает зарплату "в конверте", предусмотрено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Около 5 млн неимущих и безработных итальянцев будут получать пособие от государства. Право на социальную помощь имеют итальянцы или иностранцы, постоянно проживающие в Италии не менее 10 лет. По подсчетам экономистов, данные меры потребуют дополнительно 22 млрд евро.

Пенсионеры в Италии

Пенсионеры в Италии

from-italy.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2019 года власти итальянской Венеции введут плату для туристов за вход в город.

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Место
Италия
Теги
пенсииработа
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