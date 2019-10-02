В госбюджете Украины образовалась дыра в 5 млрд

В Украине государственный бюджет по итогам сентября был недовыполнен по доходам на 7,3%.

Доходы госбюджета за отчетный период составили 67,8 млрд гривен при плане в 73,2 млрд гривен, свидетельствуют данные опубликованные на сайте Государственной казначейской службы.

Таким образом, госбюджет по доходам выполнен с дефицитом в 5,3 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в сентябре составили 56,7 млрд гривен при плане 63,4 млрд гривен, спецфонда – 11,1 млрд гривен при плане в 9,7 млрд гривен.

Поступление ЕСВ в сентябре достигло 22,1 млрд гривен. В прошлом году в сентябре этот показатель составил 18,7 млрд гривен.

В январе-сентябре госбюджет по доходам выполнен на 95,2%.

Доходы госбюджета за 9 месяцев составили 739,6 млрд гривен при плане в 777 млрд гривен.

За 9 месяцев от ЕСВ поступило 198,7 млрд гривен. В прошлом году за этот же период поступило 163,8 млрд гривен.

Государственный бюджет по итогам сентября был недовыполнен по доходам на 7,3%

Также экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец проанализировал результаты работы экономики Украины и бюджетные поступления за сентябрь и девять месяцев 2019 года.

В частности, за сентябрь:

Таможня одиннадцатый месяц подряд не выполняет план поступлений, собрали 26,6 млрд грн вместо запланированных 31,5 млрд грн, это -15,54% к плану. Массовая контрабанда, как шла, так и идет.

Налоговая собрала 27,9 млрд грн, это -1,5 млрд грн к плану, или -6,51%.

Поступления в местные бюджеты составили 22,2 млрд грн при плане 22,5 млрд грн, это -1,36% к плану

Государственный бюджет в сентябре выполнен лишь на 92,73%, при плане 73,2 млрд грн собрали 67,9 млрд грн.

Итоги за девять месяцев 2019 года:

Поступления в Государственный бюджет не выполнены на 37,4 млрд грн, или -4,81% к плану, собрали 739,7 млрд грн при плане 777 млрд грн.

Налоговая собрала 331,1 млрд грн при плане 330,3 млрд грн, + 0,27% к плану.

Таможня собрала 232,7 млрд грн при плане 263 млрд грн, -11,51% к плану.

Местные бюджеты собрали 205,2 млрд грн при плане 202,3 млрд грн, + 1,4%

ЕСВ собрано 198,7 млрд грн, это на 34,9 млрд грн больше, чем год назад или +21,27%.

Как сообщал OBOZREVATEL, проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 гривен – до 4723 гривен.

Одновременно с этим будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке. С 1 января следующего года они должны вырасти до 2102 гривен. Это на 181 гривню больше, чем в 2019 году.

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