В Бундестаге Германии предложили отменить санкции против России, якобы чтобы спасти экономику во время пандемии коронавируса.

С предательским заявлением выступил депутат от "Альтернативы для Германии", член комитета по международным отношениям Антон Фризен, пишет РИА Новости.

"Покончить с санкциями против России – самая хорошая программа для нашей экономики во времена коронавируса. Эксперты ожидают потери в рамках 1% ВВП в этом году. Одновременно немецкая экономика теряет 667 миллионов евро за каждый месяц продлённых санкций. То есть, за год мы теряем 8 миллиардов евро. Экономически от санкций все теряют, политически никто не выигрывает. Германия должна сказать "нет" продлению санкций на саммите ЕС в июне этого года", – заявил Фризен.

В Германии призвали отметить санкции против России Корреспондент

Он также заявил, что надеется, что кризис, вызванный пандемией, "наконец-то приведёт к осознанию того, что безопасность и экономическое развитие возможны только с Россией, а не против нее".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер Саксонии (Федеральная земля Германии) Михаэль Кречмер выступил за снятие санкций с России и позвал президента Владимира Путина в Саксонию.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!