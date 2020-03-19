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19 марта • обновлено в 07:10
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В Германии призвали отменить санкции против России

8.3т
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В Бундестаге Германии предложили отменить санкции против России, якобы чтобы спасти экономику во время пандемии коронавируса.

С предательским заявлением выступил депутат от "Альтернативы для Германии", член комитета по международным отношениям Антон Фризен, пишет РИА Новости.

"Покончить с санкциями против России – самая хорошая программа для нашей экономики во времена коронавируса. Эксперты ожидают потери в рамках 1% ВВП в этом году. Одновременно немецкая экономика теряет 667 миллионов евро за каждый месяц продлённых санкций. То есть, за год мы теряем 8 миллиардов евро. Экономически от санкций все теряют, политически никто не выигрывает. Германия должна сказать "нет" продлению санкций на саммите ЕС в июне этого года", – заявил Фризен.

В Германии призвали отметить санкции против России

В Германии призвали отметить санкции против России

Корреспондент

Он также заявил, что надеется, что кризис, вызванный пандемией, "наконец-то приведёт к осознанию того, что безопасность и экономическое развитие возможны только с Россией, а не против нее".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер Саксонии (Федеральная земля Германии) Михаэль Кречмер выступил за снятие санкций с России и позвал президента Владимира Путина в Саксонию.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Санкции против России
Место
Германия
Тег
санкции
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Чан Джеки
Чан Джеки
украине отдать баварию.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
С предательским заявлением ? Э нет ребята, это начинают действовать рыночные правила: на voine как на voine и демократия демократией, но табачок - врозь ! А вас давно предупреждали. Кстати, полякам - приготовиться !
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
АХ ТЫ ЗРАДА ЗРАДНАЯ..............
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