В ЕС назрел раскол из-за России: озвучена судьба санкций

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страны Европейского союза (ЕС) не имеют единой консолидированной позиции по введенным против России санкциям.

Об этом сообщает издание Politico, которое отмечает, что, по мнению Науседы, в дальнейшем ряд стран может оспорить санкции против Российской Федерации.

Глава Литвы при этом призвал лидеров стран ЕС достигнуть общего знаменателя по вопросу санкций против России, чтобы решить их дальнейшую судьбу.

"У нас нет единой позиции по России в Европейском союзе", — сказал он, отмечая, что однажды подобное положение дел может поставить под угрозу существование санкций.

При этом Науседа добавил, что не может сделать какие-либо окончательные выводы, однако по его мнению, в дальнейшем отмена санкций ЕС против России будет оспорена многими странами.

При этом Науседа в очередной раз подчеркнул позицию Литвы по вопросу санкций.

"Позиция Литвы очень ясна. Мы очень близко к границе, очень хорошо знаем Россию. Для нас поведение России действительно представляет угрозу, и я думаю, что Польша и страны Балтии разделят наше мнение", -— заявил он.

Напомним: ранее OBOZREVATEL сообщал, что ЕС принял решение по санкциям: как наказали Россию.

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