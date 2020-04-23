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23 апреля • обновлено в 16:37
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В этом году курс гривни обесценится на 25% – Fitch

2.3т
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В 2020 году курс гривни упадет на 25%, тогда как в прошлом году гривня укрепилась на 14%, с начала текущего года курс нацвалюты упал почти вполовину от прогноза.

Об этом говорится в прогнозе аналитиков рейтингового агентства Fitch Ratings.

Как сообщается, после укрепления на 14% по отношению к доллару в 2019 году, гривня резко обесценилась в середине марта, отражая повышенное неприятие риска и связанный с паникой спрос на иностранную валюту.

Кроме того, Национальный банк позволил обменному курсу скорректироваться, но вмешался, чтобы сгладить резкие колебания: чистые продажи в марте составили 2,2 млрд долларов. Тем не менее, НБУ вернулся к позиции чистого покупателя валюты в течение последних трех недель, напомнили в Fitch.

Аналитики дали прогноз по курсу гривни

Аналитики дали прогноз по курсу гривни

rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в марте международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало ослабление гривни в 2020 году. На гривню повлияет более широкий дефицит счета текущих операций и рост глобальной неопределенности.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня Fitch
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