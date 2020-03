Санкции для бывшего президента Украины Виктора Януковича и большей части его соратников были продлены Комитетом постоянных представителей стран членов Европейского Союза.

Об этом сообщает специальный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea.