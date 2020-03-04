Санкции для бывшего президента Украины Виктора Януковича и большей части его соратников были продлены Комитетом постоянных представителей стран членов Европейского Союза.

Об этом сообщает специальный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2020

Также стало известно, что экс-премьер Николай Азаров и экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий из списка исключены, а в отношении сына Януковича Александра санкции могут быть продлены только на полгода.

Таким образом, в санкционном списке вместе с Януковичем и его сыном останутся бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

Подчеркнем, что санкции, введенные ЕС еще с 5 марта 2014 года в отношении 18 высокопоставленных чиновников времен президента Януковича в виде замораживания активов, регулярно продлеваются на год. При этом многие из фигурантов санкционного списка регулярно оспаривают решение ЕС. Суд ЕС уже принял ряд решений в их пользу. При этом ряд экс-чиновников из списка исключены. Так, например, в прошлом году из санкционного списка был исключен Андрей Клюев, который оспорил это решение в Суде ЕС. После принятия решения в этом году в списке останется 10 имен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генпрокуратура и НАБУ обещали активизировать расследование дел против бывших чиновников режима Виктора Януковича. По словам генпрокурора Руслана Рябошапки, таким образом соратники экс-президента не смогут добиться отмены персональных санкций Европейского Союза.

Также Конституционный суд рассматривает жалобы на закон "Об очистке власти", по которому ряд чиновников времен беглого экс-президента Виктора Януковича не могут занимать должности во власти.

Комментируя решение Европейского суда по правам человека о нарушении прав уволенных по украинскому закону "Об очистке власти", министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине планируют создать комиссию, которая будет рассматривать жалобы чиновников, считающих свою люстрацию неправомерной.

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