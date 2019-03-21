В ЕС назрел очередной скандал с Россией: замешаны дипломаты

В Чехии произошел новый поворот с квартирным скандалом вокруг Министерства иностранных дел России. МИД страны даже вызвал на ковер посла России Александра Змеевского.

Как передает "Европейская правда", дипломат идет на ковер к заместителю главы ведомства Мартина Смолки, который отвечает за юридические и консульские вопросы и уже третью неделю занимается событиями, связанными с арендой русскими квартир в Праге.

В начале месяца чешские СМИ сообщили, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов.

Отмечается, что квартиры в четырех домах принадлежат чешскому государству и предоставлены российскому посольству для его дипломатов на неопределенный период времени еще до падения коммунизма в 1989 году.

Согласно публикациям, это элитное жилье сдается в субаренду без подписания контракта, к тому же наниматели расплачиваются наличными с весьма неоднозначным представителем российского предприятия "Госзагрансобственность" Александром Терентьевым. Терентьев имеет дипломатическую неприкосновенность.

"Министерство иностранных дел обеспокоено поведением дипломата Терентьева и странной арендой квартир", - сообщает издание.

Посольство России в Праге GuildHall

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЕС назрел крупный дипломатический скандал с Россией. Великобритания выслала 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке, также Лондон прервал все официальные отношения с Москвой на период расследования дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Австралия приняла меры в связи с отравлением Скрипаля и решила выслать двух российских дипломатов-разведчиков. В то же время Турция и Словакия заявили, что не готовы предпринимать такие меры. Украина в свою очередь выслала 13 российских дипломатов.

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