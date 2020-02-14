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14 февраля • обновлено в 13:39
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В "ДНР" впервые установили размер минимальной зарплаты

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В так называемой Донецкой народной республике установили размер минимальной зарплаты на уровне 6065 рублей (2340 гривен).

Соответствующее решение приняли оккупационные власти региона – "Народный совет ДНР". Об этом сообщают подконтрольные террористам СМИ.

До этого размер минимальной зарплаты на оккупированной территории Донецкой области закреплен не был.

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"Цель – обеспечение защиты трудящихся от низкой оплаты труда, регулирование вопросов оплаты труда, снижение уровня бедности и обеспечение социальной стабильности", – заявила "председатель парламентского комитета по социальной и жилищной политике" Юлия Крюкова.

В так называемой Донецкой на родной республике установили размер минимальной зарплаты на уровне 6065 рублей (2340 гривен)

В так называемой Донецкой на родной республике установили размер минимальной зарплаты на уровне 6065 рублей (2340 гривен)

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

  • 12497 гривен в 2020 году;

  • 14187 гривен в 2021 году;

  • 16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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