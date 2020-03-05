В "ДНР" остановились тысячи платежных терминалов: стали известны причины

На оккупированной территории Донецкой области местные жители заявили о массовой остановке работы терминалов самообслуживания.

В течении недели люди не могут пополнить счет, приходится либо переплачивать, либо ехать в другой район, чтобы оплатить необходимые услуги. Об этом блогер Макс Баринов пишет для OBOZREVATEL.

По словам специалистов, речь идет о тысячах терминалов в "ДНР". Причина в том, что компания "Рост", которой принадлежат платежные терминалы, лишена лицензии.

Однако в "Росте" заявили, что работа терминала зависит от банка. Именно он должен предоставить нормативную базу, чтобы финансовая компания могла предоставить лицензию.

"Начиная с 5 февраля ведутся постоянные переговоры по возобновлению работы терминалов, однако "Центральный республиканский банк ДНР" не продолжает лицензию и не дает компании никаких официальных ответов", – сообщила главный бухгалтер "Роста".

Баринов отметил, что без лицензии деятельность компании попадает под уголовное дело и одну из "статей" в "ДНР".

На оккупированной территории Донецкой области местные жители заявили о массовой остановке работы терминалов самообслуживания

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

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