Главная Новости
10 ноября • обновлено в 14:58
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Расходы на СБУ резко увеличили: Томенко раскрыл нюансы бюджета-2020

449 Читать материал на украинском

В доработанном проекте бюджета Украины на 2020 год, который был подан в Верховную Раду ко второму чтению, увеличены расходы на Службу безопасности и Управление госохраны.

СБУ добавили еще 2 млрд 607 млн грн, а сумма расходов на УГО (по сравнению с документом, принятом в первом чтении) выросла на 240 млн грн. О том, на сколько подорожало содержание государственных структур для налогоплательщиков, рассказал лидер партии Общественное движение "Рідна країна" Николай Томенко в эфире ObozTV.

Новости
Пенсии ниже минимума и без обещанных зарплат: как новый "бюджет должника" ударит по украинцам

"Общий бюджет СБУ составит 12 млрд 165 млн грн. Для сравнения: в 2015 году, в разгар войны, он составлял 4 млрд 533 млн. У меня вопрос: у нас что, увеличилось количество агентов за 4 года? Какие функции прибавились у СБУ, чтобы между первым и вторым чтением надо было добавлять еще 2,6 млрд?" – поинтересовался Томенко.

Новости
СБУ задержала "друга Зеленского" за взятку в $1,5 млн

Политик поддержал увеличение бюджета украинской армии (плюс 15 млрд грн), однако выразил недоумение расходами на охрану чиновников.

"Мы думали, что все на велосипедах будут ездить на работу, а бюджет государственной охраны органов власти и высокопоставленных лиц между первым и вторым чтением вырос еще на 240 млн грн… Будет фантастика: 1 млрд 543 млн тем, кто охраняет чиновников", – возмутился он.

Томенко напомнил, что в 2015 году на Госохрану выделялось 431 млн грн: "Т.е. у нас в 4-4,5 раза увеличилась смета на охрану высокопоставленных лиц".

Новости
"Куда исчезли 15 миллиардов?" В проекте бюджета на 2020 год заметили странный факт

Он также сравнил расходы на Верховную Раду: 2 млрд 201 млн грн заложено в проекте госбюджета на 2020 год, и всего 700 млн грн было в бюджете 2015 года.

"Кабмин, кстати, надо похвалить. Он уменьшил расходы на аппарат. В 2019 году он стоил нам 1 млрд 230 млн, сейчас будет стоить 1 млрд 100 или 1 млрд 80 млн грн", – отметил Томенко.

По его словам, если сравнивать с 2019 годом, то расходы выросли практически на все структуры власти, кроме Кабмина.

"Я привел в пример 2015-й, чтобы показать, насколько растут расходы в геометрической прогрессии. Это тенденция", – пояснил политик.

В бюджете-2020 на СБУ заложено более 12 млрд грн

В бюджете-2020 на СБУ заложено более 12 млрд грн

politarena.com.ua

Кстати, ранее глава СБУ Игорь Баканов, по информации BBC News Україна, выразил недовольство финансированием своего ведомства, поскольку "деньги есть только для зарплат, а на развитие предусмотрели мизерные 5%".

OBOZREVATEL напоминает, что в обновленный проект госбюджета не заложили ни обещанного повышения зарплат учителям, ни поднятия прожиточного минимума до "фактического уровня". Подробнее о самых главных новшествах документа – в нашем материале.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Госбюджет-2020" на OBOZREVATEL.

Темы
Госбюджет-2020 Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Николай Томенко
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины охрана бюджет Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Да зачем вам прожиточный минимум поднимать, зарплаты, пенсии... Это все прошлый век. Сейчас главное службу безпеки финансировать)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения