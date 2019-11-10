Расходы на СБУ резко увеличили: Томенко раскрыл нюансы бюджета-2020

В доработанном проекте бюджета Украины на 2020 год, который был подан в Верховную Раду ко второму чтению, увеличены расходы на Службу безопасности и Управление госохраны.

СБУ добавили еще 2 млрд 607 млн грн, а сумма расходов на УГО (по сравнению с документом, принятом в первом чтении) выросла на 240 млн грн. О том, на сколько подорожало содержание государственных структур для налогоплательщиков, рассказал лидер партии Общественное движение "Рідна країна" Николай Томенко в эфире ObozTV.

"Общий бюджет СБУ составит 12 млрд 165 млн грн. Для сравнения: в 2015 году, в разгар войны, он составлял 4 млрд 533 млн. У меня вопрос: у нас что, увеличилось количество агентов за 4 года? Какие функции прибавились у СБУ, чтобы между первым и вторым чтением надо было добавлять еще 2,6 млрд?" – поинтересовался Томенко.

Политик поддержал увеличение бюджета украинской армии (плюс 15 млрд грн), однако выразил недоумение расходами на охрану чиновников.

"Мы думали, что все на велосипедах будут ездить на работу, а бюджет государственной охраны органов власти и высокопоставленных лиц между первым и вторым чтением вырос еще на 240 млн грн… Будет фантастика: 1 млрд 543 млн тем, кто охраняет чиновников", – возмутился он.

Томенко напомнил, что в 2015 году на Госохрану выделялось 431 млн грн: "Т.е. у нас в 4-4,5 раза увеличилась смета на охрану высокопоставленных лиц".

Он также сравнил расходы на Верховную Раду: 2 млрд 201 млн грн заложено в проекте госбюджета на 2020 год, и всего 700 млн грн было в бюджете 2015 года.

"Кабмин, кстати, надо похвалить. Он уменьшил расходы на аппарат. В 2019 году он стоил нам 1 млрд 230 млн, сейчас будет стоить 1 млрд 100 или 1 млрд 80 млн грн", – отметил Томенко.

По его словам, если сравнивать с 2019 годом, то расходы выросли практически на все структуры власти, кроме Кабмина.

"Я привел в пример 2015-й, чтобы показать, насколько растут расходы в геометрической прогрессии. Это тенденция", – пояснил политик.

В бюджете-2020 на СБУ заложено более 12 млрд грн politarena.com.ua

Кстати, ранее глава СБУ Игорь Баканов, по информации BBC News Україна, выразил недовольство финансированием своего ведомства, поскольку "деньги есть только для зарплат, а на развитие предусмотрели мизерные 5%".

OBOZREVATEL напоминает, что в обновленный проект госбюджета не заложили ни обещанного повышения зарплат учителям, ни поднятия прожиточного минимума до "фактического уровня". Подробнее о самых главных новшествах документа – в нашем материале.

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