"В ближайшее время": у Зеленского захотели вернуть "Укрзалізницю" Кабмину

Министерство инфраструктуры намерено вернуть себе контроль над ПАО "Укрзалізниця".

"Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром", – сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, уже готовятся необходимые изменения в соответствующее положение об УЗ.

Министр инфраструктуры отметил, что передача железнодорожного оператора Украины может состояться уже в ближайшее время.

"Думаю, в ближайшее время начнем... Если за транспортные стратегию и инфраструктуру отвечает Министерство инфраструктуры, то логично, что железная дорога как неотъемлемая часть всего этого живого организма должна вернуться назад", – резюмировал Криклий.

Министерство инфраструктуры намерено вернуть себе контроль над ПАО "Укрзалізниця"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее команда президента Владимира Зеленского предложила разделять и продавать по частям крупные государственные компании-монополисты.

"Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК "Нафтогаз Украины", "Укрзалізницю". Те монстры, которые мешают жить и дышать не дают, типа Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ), Укрспирта, должны просто уйти", – сообщил внештатный советник главы государства, экономист Олег Устенко.

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