В Беларуси вышел на забастовку крупнейший автозавод. Фото и видео

В четверг, 13 августа, около 12:00 в городе Жодино вышли на забастовку работники Белорусского автомобильного завода (БелАЗа).

Как сообщает TUT.BY, несколько сотен рабочих приостановили работу и вышли из цехов завода (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас как раз собираемся переговариваться с руководством. Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить", – сообщил работник БелАЗа.

К заводу также пришли жители Жодино, они скандируют: "Власть с народом!", "БелАЗ, спасибо". Через дорогу люди выстраиваются в цепь, а автомобилисты сигналят. Милиции на месте сбора людей не видно.

Несколько сотен рабочих приостановили работу и вышли из цехов БелАЗа tut.by

Работники БелАЗа вышли к центральной проходной tut.by

К БелАЗу пришли жители Жодино, они выстроились через дорогу Telegram Kotsnews

Люди скандируют: "Власть с народом!", "БелАЗ, спасибо" Telegram Nexta

BAZA:

В Белоруссии новый флешмоб. Забастовка на предприятиях. На видео - БелАЗ - один из крупнейших экономических активов страны. Сотни рабочих сегодня протестуют против результатов выборов. pic.twitter.com/WW4Ftb9m28 — Группа Петрова (@gruppapetrova) August 13, 2020

Забастовка началась и на БелАЗе. Руководство завода говорит, что ничего такого нет, и рабочие просто встречаются с начальством. Тем временем, приходят вот такие видео pic.twitter.com/RSLqVyaCm0 — Лента.ру (@lentaruofficial) August 13, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси на фоне протестов из-за результатов выборов президента началась общенациональная забастовка. Утром 11 августа люди стали массово покидать работу, выходить на улицы, продолжая митинговать.