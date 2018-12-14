В Австрию за 10 евро: в Украину зашел лоукостер от Ryanair

В Украину зашел австрийский лоукостер Laudamotion от авиакомпании Ryanair, который соединит прямым рейсом Киев и Вену.

Продажи авиабилетов уже начались — цена в один конец стартовала от 9,9 евро и от 19,9 евро туда и обратно, сообщает Lowcost Avia. Первые полеты будут осуществлены уже в следующем году.

Отмечается, что рейсы из Вены в Киев начнут выполнять с 1 февраля 2019 пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

В Украину зашел лоукостер от Ryanair Лига. Бизнес

Кроме Киева, лоукостер Laudamotion откроет рейсы из Вены в Марракеш (Марокко), Штутгарт (Германия), а также на греческие курорты Ираклион, Родос, Кос, Корфу, Миконос и Закинтос.

Сообщается, что Laudamotion — австрийская "дочка" авиакомпании Ryanair. Весной этого года Ryanair приобрела 24,9% акций лоукостера с последующим увеличением доли до 75%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе, в понедельник, 3 сентября, состоялся первый рейс авиакомпании Ryanair. Украина стала тридцать седьмой страной, в которую она осуществляет полеты.