В аэропорту "Борисполь" хотят открыть McDonalds: что об этом известно

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что хотел бы увидеть открытие ресторана быстрого питания McDonalds в аэропорту "Борисполь".

"Я точно хочу, чтобы в следующем году у нас все аренды и продажи проходили ProZorro. Например, по авиации хочу, чтобы в аэропорт "Борисполь" зашел McDonalds", – сообщил он в интервью ЦТС.

"А они заходят только тогда, когда все супер прозрачно", – добавил Криклий.

Министр инфраструктуры также озвучил планы правительства на 2020 год.

"Изучаем возможности старта концессии по четырем региональным аэропортам. В следующем году каким-то из них дадим старт. Упростим механизм получения квот и направлений, чтобы как можно больше компаний заходило. С помощью ликвидации НДС хотим увеличить мобильность населения по авиации", – резюмировал Криклий.

Министр инфраструктуры хотел бы увидеть открытие ресторана быстрого питания в киевском аэропорту

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что аэропорт "Борисполь" планирует подписать договор на 13 млн гривен с компанией, которая фигурирует в нескольких уголовных производствах и имеет признаки фиктивности.

Речь идет о компании "Украинский производственно-строительный Альянс "Центр", которая в конце октября этого года выиграла тендер на Prozorro на обустройство единого диспетчерского центра в терминале D. У нее был только один конкурент, который не снижал цены в ходе торгов.

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