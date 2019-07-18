"Уже в этом году!" НБУ обнадежил прогнозом о новом транше МВФ

До конца 2019 года Международный валютный фонд предложит Украине новую программу сотрудничества и выделит 2 млрд долларов первого транша кредита по новой программе.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб во время брифинга, передает УНН. “В этом году в четвертом квартале мы ожидаем, что, скорее всего, это будет новая программа, в этом году она начнется, и Украина получит 2 млрд долларов в этом году”, — отметил он.

По его словам, также в рамках новой программы страна должна получить еще по 2 млрд долларов в последующие годы.

При этом он уточнил, что в НБУ ожидают, что новая программа будет рассчитана на “стандартные” 36-48 месяцев и ее объемы должны быть на уровне $5-10 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что переговоры между Украиной и МВФ о новой трехлетней программе сотрудничества начнутся только после парламентских выборов.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Минфин ведет активные переговоры с МВФ по новой программе, которая может быть заключена на три года.

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