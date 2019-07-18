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"Уже в этом году!" НБУ обнадежил прогнозом о новом транше МВФ

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До конца 2019 года Международный валютный фонд предложит Украине новую программу сотрудничества и выделит 2 млрд долларов первого транша кредита по новой программе.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб во время брифинга, передает УНН. “В этом году в четвертом квартале мы ожидаем, что, скорее всего, это будет новая программа, в этом году она начнется, и Украина получит 2 млрд долларов в этом году”, — отметил он.

По его словам, также в рамках новой программы страна должна получить еще по 2 млрд долларов в последующие годы.

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При этом он уточнил, что в НБУ ожидают, что новая программа будет рассчитана на “стандартные” 36-48 месяцев и ее объемы должны быть на уровне $5-10 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что переговоры между Украиной и МВФ о новой трехлетней программе сотрудничества начнутся только после парламентских выборов.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Минфин ведет активные переговоры с МВФ по новой программе, которая может быть заключена на три года.

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Тема
транш МВФ
Место
Украина
Теги
МВФ транш Украина НБУ
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
О ,це перэмога,вам бы шароварным надо уже праздник национальный замутить,день ТРАНША ЖИВОТВОРЯЩЕГО,сколько десятилетий на потсосе у МВФа,сколько уже можно черной неблагодарностью кормильцу отвечать.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Весьмирсвами??? С начала 2019 года в РФ УЖЕ ЗАШЛО около 14 млрд.долл.инвестиций! НЕ ЗАЙМОВ, живых денег. Не считая заводов "Боинг", Мерседес", новых СПГ и т. д. А тут "...обнадежил прогнозом..."
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Александров Сергей
Александров Сергей
Хох-ляцкие свиньи! Весьмирсвами??? С начала 2019 года в РФ УЖЕ ЗАШЛО около 14 млрд.$ инвестиций. Живых денег! НЕ ЗАЙМОВ!!! Это не считая заводов "Мерседес", "Боинг", новых СПГ и т.д. А тут "...обнадежил прогнозом..."
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