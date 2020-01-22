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22 января • обновлено в 22:55
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Уже 7 месяцев подряд: украинская промышленность продолжила стремительное падение

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Украинская промышленность, продолжая стремительно терять свои позиции почти по всем ключевым отраслям, в декабре 2019 обвалилась на 7,7% по сравнению с декабрем прошлого года.

"Это уже 7 месяц подряд падение промышленности в Украине", – сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его словам, подобное в украинской промышленности происходило только в 2014-2015 годах во время активных действий на востоке.

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Украинская промышленность стремительно падает

Украинская промышленность стремительно падает

UBR.ua

"Впервые с 2015 состоялось годовое падение промышленности, по результатам 2019 она упала на 1,8% процента, хотя Минэкономики всего месяц назад прогнозировали снижение на 0,6%. Надо учитывать, что по результатам 2018 доля промышленности в ВВП была самая большая и составляла 20,09%", – отметил Компаниец.

Индекс промышленной продукции по сравнению с месяцами прошлого года

Индекс промышленной продукции по сравнению с месяцами прошлого года

ФБ Владимира Компанийця

Индекс промышленной продукции

Индекс промышленной продукции

ФБ Владимира Компанийця

Также экономист сообщил, что среди областей, в которых промышленность в 2019 году выросла больше всего, оказались:

  1. Винницкая 13,5%

  2. Одесская 7,3%

  3. Ривненская 5,8%

  4. Херсонская 3,4%

  5. Кировоградская 2,7%

При этом наибольшее падение наблюдалось в таких:

  1. Хмельницкая -14,8%

  2. Закарпатская -14,3%

  3. Черниговская -10,1%

  4. Житомирская -7,1%

  5. Волынская -5,7%

Индекс промышленной продукции по регионам

Индекс промышленной продукции по регионам

ФБ Владимира Компанийця

Индекс промышленной продукции по видам деятельности

Индекс промышленной продукции по видам деятельности

ФБ Владимира Компанийця

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году на 10,5% возросла розничная торговля. При этом индекс физического объема оборота розничной торговли составил 112,5%.

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Автор
Марина Погорилко
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Livesey David
Livesey David
Почему падает, а мощные продажи дeвственности xaxлушкaми вы учитываете?
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Гоша Злой
Гоша Злой
а шмаркля вообще в курсе этого или все еще в образе туриста-отпускника?
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