Уже 7 месяцев подряд: украинская промышленность продолжила стремительное падение

Украинская промышленность, продолжая стремительно терять свои позиции почти по всем ключевым отраслям, в декабре 2019 обвалилась на 7,7% по сравнению с декабрем прошлого года.
"Это уже 7 месяц подряд падение промышленности в Украине", – сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
По его словам, подобное в украинской промышленности происходило только в 2014-2015 годах во время активных действий на востоке.
Украинская промышленность стремительно падает
UBR.ua
"Впервые с 2015 состоялось годовое падение промышленности, по результатам 2019 она упала на 1,8% процента, хотя Минэкономики всего месяц назад прогнозировали снижение на 0,6%. Надо учитывать, что по результатам 2018 доля промышленности в ВВП была самая большая и составляла 20,09%", – отметил Компаниец.
Индекс промышленной продукции по сравнению с месяцами прошлого года
ФБ Владимира Компанийця
Индекс промышленной продукции
ФБ Владимира Компанийця
Также экономист сообщил, что среди областей, в которых промышленность в 2019 году выросла больше всего, оказались:
Винницкая 13,5%
Одесская 7,3%
Ривненская 5,8%
Херсонская 3,4%
Кировоградская 2,7%
При этом наибольшее падение наблюдалось в таких:
Хмельницкая -14,8%
Закарпатская -14,3%
Черниговская -10,1%
Житомирская -7,1%
Волынская -5,7%
Индекс промышленной продукции по регионам
ФБ Владимира Компанийця
Индекс промышленной продукции по видам деятельности
ФБ Владимира Компанийця
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году на 10,5% возросла розничная торговля. При этом индекс физического объема оборота розничной торговли составил 112,5%.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!