Уже 7 месяцев подряд: украинская промышленность продолжила стремительное падение

Украинская промышленность, продолжая стремительно терять свои позиции почти по всем ключевым отраслям, в декабре 2019 обвалилась на 7,7% по сравнению с декабрем прошлого года.

"Это уже 7 месяц подряд падение промышленности в Украине", – сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его словам, подобное в украинской промышленности происходило только в 2014-2015 годах во время активных действий на востоке.

Украинская промышленность стремительно падает UBR.ua

"Впервые с 2015 состоялось годовое падение промышленности, по результатам 2019 она упала на 1,8% процента, хотя Минэкономики всего месяц назад прогнозировали снижение на 0,6%. Надо учитывать, что по результатам 2018 доля промышленности в ВВП была самая большая и составляла 20,09%", – отметил Компаниец.

Индекс промышленной продукции по сравнению с месяцами прошлого года ФБ Владимира Компанийця

Индекс промышленной продукции ФБ Владимира Компанийця

Также экономист сообщил, что среди областей, в которых промышленность в 2019 году выросла больше всего, оказались:

Винницкая 13,5% Одесская 7,3% Ривненская 5,8% Херсонская 3,4% Кировоградская 2,7%

При этом наибольшее падение наблюдалось в таких:

Хмельницкая -14,8% Закарпатская -14,3% Черниговская -10,1% Житомирская -7,1% Волынская -5,7%

Индекс промышленной продукции по регионам ФБ Владимира Компанийця

Индекс промышленной продукции по видам деятельности ФБ Владимира Компанийця

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году на 10,5% возросла розничная торговля. При этом индекс физического объема оборота розничной торговли составил 112,5%.

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