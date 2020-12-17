'Слуги' провалили назначение Витренко министром: все громкие скандалы вокруг его кандидатуры

Верховная Рада в четверг, 17 декабря, провалила назначение Юрия Витренко вице премьер-министром и министром энергетики. Ранее профильный комитет отклонил его кандидатуру.

"За" соответствующее решение проголосовало 186 нардепов из 225 необходимых. Президентская фракция "Слуга народа" дала 153 голоса, партия "За майбутнє" – 18, "Довіра" – 12 (чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскролльте до конца страницы).

Во время представления кандидата в Раде, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Витренко выбрали из-за его многолетнего опыта работы в энергетике.

Сам бывший менеджер "Нафтогаза" во время своего выступления в Раде заявил, что ему предложили должность учитывая его эффективную работу в НАК. Стоит отметить, что убыточным "Нафтогаз" стал, в частности, в результате работы самого Витренко (за 9 месяцев 2020 убыток составил 600 млн долларов).

"Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал мне, что ввиду того, как я зарекомендовал себя как эффективный менеджер, то я смогу эффективно усилить правительственную команду... Уже долгое время у нас нет постоянного министра энергетики от чего страдает очень важная отрасль, которая обеспечивает жизнедеятельность украинцев", – сказал он в парламенте.

Результаты поименного голосования:

Ранее Витренко заявил, что получит государственные облигации на 4 млн долларов ради устранения конфликта интересов при его назначении министром. Таким образом, он не только получит огромную премию, но еще и заработает проценты на ней.

"Я не получал никаких денег. Соглашение с "Нафтогазом" предусматривает, что вся сумма уже направлена в бюджет. Я взамен получаю долгосрочные гривневые облигации, причем я не требую выплаты штрафов за несвоевременную выплату премии", – отметил он на заседании парламентского комитета по энергетике и ЖКХ.

При этом, так как он получил премию без решения суда, чтобы избежать конфликта интересов, но должность так и не получил, то вопрос о том, вернет ли он сумму обратно остается открытым.

Собеседники OBOZREVATEL в Кабмине сообщали, что бывший топ менеджер "Нафтогаза" накануне голосования получил премию на свой счет в Ощадбанке – 7,290 млн долларов "чистыми" (без учета налогов) – это около 170 млн грн.

Несмотря на убытки "Нафтогаза" в размере 19 млрд грн, в бюджете нашли деньги на выплату премии для Витренко. При этом в главном финансовом документе страны не заложили деньги для необходимого повышения зарплат медикам.

Юрий Витренко – украинский экономист и финансист. Гендиректор инвестиционной компании ЕйВайЕй кэпитал (AYA Capital). Экс-директор по развитию бизнеса "Нафтогаз Украины".

Мать – Наталия Витренко – украинский политик, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины, народный депутат II и III созывов.

В 2006 - 2007 гг. – стал советником, а затем главным советником председателя правления "Нафтогаза".

В 2008 - 2014 гг. – был приглашен выступить как один из организаторов реструктуризации международных долгов НАК. После смены руководства компании в 2010 году его оставили внештатным советником.

В 2010 году учредил инвестиционную компанию ЕйВайЕй Кэпитал (AYA Capital).

13 ноября 2018-го был назначен на должность исполнительного директора "Нафтогаза".

17 июля 2020 года Юрий Витренко покинул пост исполнительного директора НАК.

Как удалось узнать OBOZREVATEL от собеседников во фракции "Слуга народа", информация о том, что бывший менеджер "Нафтогаза", который судится с экс-работодателем за премию, может занять кресло министра энергетики вызвала бурную реакцию. Часть энергетических компаний, а вместе с ними и приближенные нардепы не поддерживали кандидатуру Витренко.

"Слуга народа" 15 декабря провела заседание, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. В частности, нардепы заслушали кандидатов на должности в Кабинете министров, среди которых был и Витренко.

На брифинге после заседания глава партии Александр Корниенко рассказал, что окончательные решения по кандидатам "слуги народа" по итогам заседания не приняли.

"Мы будем проводить так называемое "сигнальное голосование". Только к утру будем иметь картину", – сказал народный депутат. Вопросы у "слуг" были к кандидатам на должности министров энергетики и образования, отметил Корниенко.

О том, что Витренко решил через суд потребовать начислить ему премию стало известно 12 декабря. Из-за конфликта интересов экс-менеджера НАК – речь о его назначении в Кабмин – Офис президента Украины поручил "Нафтогазу" подготовить платежку для выплаты бывшему топ-менеджеру премии в размере 94 млн грн.

OBOZREVATEL публиковал полный текст заявления Витренко в Печерский суд с требованием о выплате премии.