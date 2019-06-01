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/Новости экономики

"Условная вещь": у Зеленского рассказали, будут ли отказываться от бизнеса

1.2тЧитать материал на украинском

Совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского не будет применять административные рычаги, чтобы продвигать бизнес.

"Все могут владеть бизнесом, даже президент. Но это такое чувство порядочности: не применять административные рычаги, чтобы продвигать бизнес. Но это все же условная вещь. Знаете, банковская система в мире не воспринимает политиков. У нас сейчас началось закрытие счетов из-за того, что мы все близки к политике", – сообщил он в интервью "Детектор Медиа".

"Ребята из-за того, что пошли в политику, теперь, как и все публичные персоны, под детальным вниманием во всей банковской системе мира", – добавил Шефир.

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По его словам, у учредителей студии "Квартал 95" были равные доли и ключевые решение принимались вместе в форме беседы, даже без голосования.

"Мы собирались вчетвером (Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Андрей Яковлев и я) и договаривались, как действовать дальше", – резюмировал Шефир.

Команда президента не будет применять административные рычаги, чтобы продвигать бизнес

Команда президента не будет применять административные рычаги, чтобы продвигать бизнес

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во вторник, 21 мая, назначил своим первым помощником Сергея Шефира. Отметим, Шефир является другом и бизнес-партнером Зеленского. Он – продюсер и сценарист. Является одним из художественных руководителей и авторов "Студии Квартал-95".

Как писал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийБорис Шефир
Место
Украина
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