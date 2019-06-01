"Условная вещь": у Зеленского рассказали, будут ли отказываться от бизнеса

Совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского не будет применять административные рычаги, чтобы продвигать бизнес.

"Все могут владеть бизнесом, даже президент. Но это такое чувство порядочности: не применять административные рычаги, чтобы продвигать бизнес. Но это все же условная вещь. Знаете, банковская система в мире не воспринимает политиков. У нас сейчас началось закрытие счетов из-за того, что мы все близки к политике", – сообщил он в интервью "Детектор Медиа".

"Ребята из-за того, что пошли в политику, теперь, как и все публичные персоны, под детальным вниманием во всей банковской системе мира", – добавил Шефир.

По его словам, у учредителей студии "Квартал 95" были равные доли и ключевые решение принимались вместе в форме беседы, даже без голосования.

"Мы собирались вчетвером (Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Андрей Яковлев и я) и договаривались, как действовать дальше", – резюмировал Шефир.

Команда президента не будет применять административные рычаги, чтобы продвигать бизнес

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во вторник, 21 мая, назначил своим первым помощником Сергея Шефира. Отметим, Шефир является другом и бизнес-партнером Зеленского. Он – продюсер и сценарист. Является одним из художественных руководителей и авторов "Студии Квартал-95".

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее журналисты программы "Схемы" в своем расследовании сообщили о наличии у Зеленского активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора.

Сам Зеленский в комментарии журналистам заявил, что информация о работе его компаний в России — это неправда. "Я с ними не работаю. Успехов вам", — сказал он.

Позже выяснилось, что Зеленский получает средства из России только в виде роялти (лицензионного вознаграждения за использование авторских прав).

24 января Зеленский заявил, что выходит из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, которая владеет компанией "Грин Филмс", снимающей фильмы на территории России.

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