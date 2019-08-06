Уолл-стрит рекордно рухнул: Трамп обвинил Китай

На Уолл-стрит произошло самое большое в 2019 году падение курсов акций.

На фоне обостряющегося торгового конфликта Соединенных Штатов с Китаем индекс S&P 500, в который входят 500 крупнейших американских компаний, упал на 3 процента, сообщает "Радио Свобода".

Одновременно с этим индекс Dow Jones обвалился на 2,9 процента, а Nasdaq – на 3,5 процента.

Распродажа акций началась умеренными темпами на биржах в Азии, однако усилилась с открытием рынков в Европе и достигла пика на американских финансовых биржах в конце дня.

В поисках безопасности инвесторы скупали гособлигации США, что привело к падению их доходности до самого низкого уровня за последние три года.

Падение на Уолл-стрит последовало после того как Китай позволил своей валюте упасть до уровня более 7 юаней за доллар. Это было самое значительное удешевление юаня в рамках одного дня за 10 лет.

В результате американский президент Дональд Трамп сразу же обвинил Китай в манипуляции валютой.

Помимо этого, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с Международным валютным фондом для устранения недобросовестной конкуренции со стороны Пекина.

Американский президент Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая.

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