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2 апреля • обновлено в 19:02
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Уманский вместо антикризисного плана пытался назначить своих людей в налоговую и таможню – Охотин

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Экс-министр финансов Игорь Уманский вместо того, чтобы разрабатывать антикризисный план, в первые дни своей работы сразу же попытался снять с должности главу ГНС Сергея Верланов и главу ГТС Макса Нефьодова.

Об этом заявляет известный политолог Петр Охотин, передает Site.ua. Очевидно, что приглашенным он был как опытный финансист, который спасал украинскую экономику в разгар кризиса 2009-2010 года.

"Уже на следующий день после заседания Рады в интернете появились интересные документы: вместо презентации антикризисного плана Игорь Уманский занимался снятием председателя ГНС Сергея Верланов и председателя ГТС Макса Нефедова. Обе должности достаточно весомыми по украинским меркам. Однако основной вопрос заключается в том: почему в приоритет ставилось поставить своих людей на эти места. Причем, возглавили бы ДПС и ДМС в случае успеха Уманского, люди, которые не участвовали в открытом конкурсе", – пишет Петр Охотин.

Игорь Уманский

Игорь Уманский

В чем была основная угроза кулуарной ротации глав ГНС и ГТС, которую планировал бывший министр? В условиях кризиса именно бесперебойное наполнение бюджета позволяет получать ресурс для выплат медикам и безработным, на закупку аппаратов искусственной вентиляции, на создание льгот для предпринимателей.

"Ситуацию с попытками Уманского сделать кадровые перестановки хорошо сформулировал психолог Олег Покальчук в интервью "Украинской правде": "Все диктаторы были достаточно самоотверженными. Я не говорю об их нравственности или социальной этики. Каждый из них искренне и фанатично верил в то, что делает. А украинский диктатор - он же первым делом полезет в бюджет ". Иными словами, очень вероятно, что именно невозможность по-тихому поставить своих людей на посты ГНС и ГТС, как это было в более сытые, беспечные времена, и заставили министра финансов стать бывшим", – пишет эксперт.

Как ранее сообщали OBOZREVATEL, эксперты уверены: министр финансов Украины Игорь Уманский, уходя в отставку, показывает свою слабость на этой должности.

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Тема
Налоги в Украине
Персоны
Максим Нефедов Игорь Уманский
Место
Украина
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Prokopenko Valeria
Prokopenko Valeria
Уманський хотів поставити своїх людей на податкову та митницю, щоб повернути корупційні схеми та осідлати фінансові потоки.Мав на меті нажитися на фінансовій кризі, як вже робив виконуючи обов'язки міністра у 2009 році
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