Уманский вместо антикризисного плана пытался назначить своих людей в налоговую и таможню – Охотин

Экс-министр финансов Игорь Уманский вместо того, чтобы разрабатывать антикризисный план, в первые дни своей работы сразу же попытался снять с должности главу ГНС Сергея Верланов и главу ГТС Макса Нефьодова.

Об этом заявляет известный политолог Петр Охотин, передает Site.ua. Очевидно, что приглашенным он был как опытный финансист, который спасал украинскую экономику в разгар кризиса 2009-2010 года.

"Уже на следующий день после заседания Рады в интернете появились интересные документы: вместо презентации антикризисного плана Игорь Уманский занимался снятием председателя ГНС Сергея Верланов и председателя ГТС Макса Нефедова. Обе должности достаточно весомыми по украинским меркам. Однако основной вопрос заключается в том: почему в приоритет ставилось поставить своих людей на эти места. Причем, возглавили бы ДПС и ДМС в случае успеха Уманского, люди, которые не участвовали в открытом конкурсе", – пишет Петр Охотин.

Игорь Уманский

В чем была основная угроза кулуарной ротации глав ГНС и ГТС, которую планировал бывший министр? В условиях кризиса именно бесперебойное наполнение бюджета позволяет получать ресурс для выплат медикам и безработным, на закупку аппаратов искусственной вентиляции, на создание льгот для предпринимателей.

"Ситуацию с попытками Уманского сделать кадровые перестановки хорошо сформулировал психолог Олег Покальчук в интервью "Украинской правде": "Все диктаторы были достаточно самоотверженными. Я не говорю об их нравственности или социальной этики. Каждый из них искренне и фанатично верил в то, что делает. А украинский диктатор - он же первым делом полезет в бюджет ". Иными словами, очень вероятно, что именно невозможность по-тихому поставить своих людей на посты ГНС и ГТС, как это было в более сытые, беспечные времена, и заставили министра финансов стать бывшим", – пишет эксперт.

Как ранее сообщали OBOZREVATEL, эксперты уверены: министр финансов Украины Игорь Уманский, уходя в отставку, показывает свою слабость на этой должности.

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